https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدفع-الرئيس-الصيني-للتفاوض-مع-زيلينسكي-1075115537.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يدفع الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي
وكالة: الاتحاد الأوروبي يدفع الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي "يضغط" على الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات مع فولوديمير زيلينسكي. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:03+0000
2023-03-25T08:03+0000
2023-03-25T08:03+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الأوروبيين "يضغطون" على الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.وقالت الصحيفة "الاتحاد الأوروبي يضغط على الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي، وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". ووفقًا للمصدر، يصر الاتحاد الأوروبي على أن الصين تتعاون ليس فقط مع موسكو، ولكن أيضًا مع كييف. في اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم يتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.وقال بودولياك "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.
https://sputnikarabic.ae/20230324/كييف-تكشف-عن-مشاكل-في-تنظيم-اتصال-بين-زيلينسكي-وبينغ-1075086290.html
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العالم
وكالة: الاتحاد الأوروبي يدفع الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي "يضغط" على الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات مع فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت
صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الأوروبيين "يضغطون" على الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الصحيفة "الاتحاد الأوروبي يضغط على الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي، وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ووفقًا للمصدر، يصر الاتحاد الأوروبي على أن الصين تتعاون ليس فقط مع موسكو، ولكن أيضًا مع كييف.
في اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم يتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.
وقال بودولياك "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".
وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.