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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تدمر-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-فورسيا-في-دونيتسك-1075140210.html
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
أعلن ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "تسينتر"، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T05:47+0000
2023-03-26T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".وأضاف سافتشوك "كما اكتشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة "تسنتر" وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك

05:47 GMT 26.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
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أعلن ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "تسينتر"، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور كراسنوليمانسكي، ودمروا أيضًا وحدات مدفعية العدو.
وقال: "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
19 مارس, 02:07 GMT
وأضاف سافتشوك "كما اكتشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة "تسنتر" وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف".
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