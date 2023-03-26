https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تدمر-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-فورسيا-في-دونيتسك-1075140210.html
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
أعلن ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "تسينتر"، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T05:47+0000
2023-03-26T05:47+0000
2023-03-26T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".وأضاف سافتشوك "كما اكتشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة "تسنتر" وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
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أعلن ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "تسينتر"، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور كراسنوليمانسكي، ودمروا أيضًا وحدات مدفعية العدو.
وقال: "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".
وأضاف سافتشوك "كما اكتشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة "تسنتر" وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف".