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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/المصممون-الروس-يحصلون-على-نموذج-أولي-لأحدث-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1075146839.html
المصممون الروس يحصلون على نموذج أولي لأحدث الطائرات المسيرة الأوكرانية
المصممون الروس يحصلون على نموذج أولي لأحدث الطائرات المسيرة الأوكرانية
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وهو عضو في المجلس الرئيسي للإدارة في مقاطعة زابوروجيه أنه تم تسليم النموذج الأولي لطائرة أوكرانية مسيرة محدثة،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T10:32+0000
2023-03-26T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام النموذج الأولي لنسخة محدثة من الطائرة الأوكرانية الجديدة المسيرة، التي تم تطويرها على أساس "ليليكا-100"، والتي لم يتم إنتاجها بشكل ضخم بعد، بشكل آمن وسليم عبر قنواتنا، ثم تم تسليمها إلى المصممين".ووفقا له، بدأ الخبراء بدراسة شاملة لخصائص الطائرة المسيرة.ليليكا-100: هي طائرة مسيرة أوكرانية مصممة للاستطلاع، من تصميم شركة DeViRo الأوكرانية. تم تطويرها لحل مهام الاستطلاع الجوي والدوريات ورسم خرائط التضاريس مع القدرة على نقل المعلومات التشغيلية والحصول على إحداثيات جغرافية دقيقة في الوقت الفعلي. الطائرة هي جزء من مجمع برمجيات وأجهزة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تدمر-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-فورسيا-في-دونيتسك-1075140210.html
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المصممون الروس يحصلون على نموذج أولي لأحدث الطائرات المسيرة الأوكرانية

10:32 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وهو عضو في المجلس الرئيسي للإدارة في مقاطعة زابوروجيه أنه تم تسليم النموذج الأولي لطائرة أوكرانية مسيرة محدثة، تم تطويرها على أساس "ليليكا-100"، إلى المصممين الروس لدراستها.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام النموذج الأولي لنسخة محدثة من الطائرة الأوكرانية الجديدة المسيرة، التي تم تطويرها على أساس "ليليكا-100"، والتي لم يتم إنتاجها بشكل ضخم بعد، بشكل آمن وسليم عبر قنواتنا، ثم تم تسليمها إلى المصممين".
العمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" في دونيتسك
05:47 GMT
ووفقا له، بدأ الخبراء بدراسة شاملة لخصائص الطائرة المسيرة.
ليليكا-100: هي طائرة مسيرة أوكرانية مصممة للاستطلاع، من تصميم شركة DeViRo الأوكرانية. تم تطويرها لحل مهام الاستطلاع الجوي والدوريات ورسم خرائط التضاريس مع القدرة على نقل المعلومات التشغيلية والحصول على إحداثيات جغرافية دقيقة في الوقت الفعلي. الطائرة هي جزء من مجمع برمجيات وأجهزة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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