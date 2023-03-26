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https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-يهاجم-بايدن-كيف-حدث-اتفاق-بين-السعودية-وإيران-برعاية-الصين-1075143694.html
ترامب يهاجم بايدن: كيف حدث اتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين؟... فيديو
ترامب يهاجم بايدن: كيف حدث اتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين؟... فيديو
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا لاذعا للرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن بسبب الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع إيران برعاية صينية في... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:03+0000
2023-03-26T09:03+0000
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وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، السبت، إن "السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة".وأضاف "الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث".ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: "روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقامتا بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا".وتابع "أمر لا يصدق، كل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران.وكانت الرياض قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عام 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اعتداء متظاهرين على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل دين شيعي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-أعظم-تهديد-لأمريكا-ليس-الصين-أو-روسيا-وإنما-أبرز-سياسييها-أمثال-بايدن-وبيلوسي-1075141194.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, السعودية, إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, السعودية, إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يهاجم بايدن: كيف حدث اتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين؟... فيديو

09:03 GMT 26.03.2023
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo
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وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا لاذعا للرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن بسبب الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع إيران برعاية صينية في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، السبت، إن "السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة".
وأضاف "الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث".

وأعرب ترامب عن اندهاشه مما يحدث على الساحة الدولية بالقول: "هذا أمر لا يصدق كل هذا حدث تحت حكم بايدن".

ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: "روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقامتا بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا".
وتابع "أمر لا يصدق، كل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، تكساس، 26 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
ترامب: أعظم تهديد لأمريكا ليس الصين أو روسيا وإنما أبرز السياسيين الأمريكيين أمثال بايدن وبيلوسي
07:00 GMT
وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران.
وكانت الرياض قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عام 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اعتداء متظاهرين على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل دين شيعي.
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