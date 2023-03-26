https://sputnikarabic.ae/20230326/خبير-نشر-روسيا-أسلحة-نووية-تكتيكية-على-أراضي-بيلاروس-رد-على-استفزازات-الناتو-المتكررة-1075139642.html

خبير: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس رد على استفزازات "الناتو" المتكررة

خبير: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس رد على استفزازات "الناتو" المتكررة

اعتبر الخبير السياسي الروسي، كيريل كوكيش، أن نشر روسيا لأسلحتها النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس يأتي كرد على جميع استفزازات "الناتو" المتكررة ويوازن الوضع. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T04:26+0000

2023-03-26T04:26+0000

2023-03-26T04:26+0000

روسيا

بيلاروس

أخبار بيلاروسيا اليوم

مجمع الأسلحة النووية

فلاديمير بوتين

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دونيتسك - سبوتنيك. وقال كوكيش في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "نشر روسيا لأسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروس مرتبط بشكل مباشر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن المفهوم أنه لولا التصعيد من الغرب، ولولا تمركز قوات "الناتو" المسلحة على حدود بيلاروس، وبالذات في بولندا، وأخيرا، وهو الشيء الأكثر أهمية، لو لم يكن هناك استفزاز بريطاني بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، فعندها لن تكون هناك حاجة لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس".وأضاف أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس في وقت واحد يرد على جميع استفزازات "الناتو" ويوازن الوضع.وتابع الخبير، "النشر سيردع كييف. وقد كان هناك استفزازات كافية من كل من أوكرانيا وبولندا. هذا الرد الأنيق على جميع استفزازات الناتو السابقة يجب أن يجبر أولئك الذين في الغرب على إعادة التفكير بأن ألعاب التصعيد هذه، وقناعة النخب الغربية بأن روسيا لن ترد، تستند على مدخلات خاطئة، حيث فسروا النبل الروسي على أنه ضعف".وأشار إلى أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية سيكون له أيضا تأثير على موقف سكان فنلندا فيما يتعلق بدخول هلسنكي المحتمل إلى "الناتو".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

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