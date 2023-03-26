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https://sputnikarabic.ae/20230326/رئيس-تشاد-يوقع-مرسوما-بالعفو-عن-380-متمردا-محكوما-عليهم-بالسجن-مدى-الحياة-1075150365.html
رئيس تشاد يوقع مرسوما بالعفو عن 380 متمردا محكوما عليهم بالسجن مدى الحياة
رئيس تشاد يوقع مرسوما بالعفو عن 380 متمردا محكوما عليهم بالسجن مدى الحياة
وقع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مرسوما عفا بموجبه عن 380 متمردا، حُكم عليهم هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في قتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:24+0000
2023-03-26T12:24+0000
أخبار تشاد
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
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وحسب إذاعة "RFI" الفرنسية، حُكم على أكثر من 400 متمرد بالسجن مدى الحياة "لارتكابهم أعمالا إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنيل من حياة رئيس الدولة".لكن بيانًا صدر يوم السبت عن مكتب الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الحاكم السابق، قال إن 380 حصلوا على عفو رئاسي.وعبّر فرنسيس لوكولدي، وهو أحد محاميي أعضاء جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد، عن "ارتياحه" لهذه الأنباء. لكنه لفت إلى أن رئيس الجبهة في المنفى محمد مهدي علي و55 عضواً في المنظمة محكوما عليهم غيابيا بالسجن مدى الحياة "غير مشمولين بالعفو".وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح إن قرار ديبي بالعفو يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأضاف أن "قرار العفو له رمزية مهمة للأمة التشادية، ويسمح بإعادة بنائها على قواعد جديدة".يذكر أن الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إتنو كان قتل على جبهة القتال في العام 2021 خلال هجوم للمتمردين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/محكمة-تشادية-تصدر-أحكاما-بالسجن-على-262-شخصا-1070873774.html
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أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس تشاد يوقع مرسوما بالعفو عن 380 متمردا محكوما عليهم بالسجن مدى الحياة

12:24 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / -رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / -
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وقع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مرسوما عفا بموجبه عن 380 متمردا، حُكم عليهم هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في قتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو.
وحسب إذاعة "RFI" الفرنسية، حُكم على أكثر من 400 متمرد بالسجن مدى الحياة "لارتكابهم أعمالا إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنيل من حياة رئيس الدولة".
لكن بيانًا صدر يوم السبت عن مكتب الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الحاكم السابق، قال إن 380 حصلوا على عفو رئاسي.
وعبّر فرنسيس لوكولدي، وهو أحد محاميي أعضاء جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد، عن "ارتياحه" لهذه الأنباء.
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لكنه لفت إلى أن رئيس الجبهة في المنفى محمد مهدي علي و55 عضواً في المنظمة محكوما عليهم غيابيا بالسجن مدى الحياة "غير مشمولين بالعفو".
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح إن قرار ديبي بالعفو يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن "قرار العفو له رمزية مهمة للأمة التشادية، ويسمح بإعادة بنائها على قواعد جديدة".
يذكر أن الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إتنو كان قتل على جبهة القتال في العام 2021 خلال هجوم للمتمردين.
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