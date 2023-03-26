عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1075173271.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T23:04+0000
2023-03-26T23:12+0000
كوريا الشمالية
العالم
أخبار اليابان
بحر اليابان
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_2196af7421e78a02fd2755ddb00ed326.jpg
وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأصدر تحذيرا للسفن.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-ستدفع-ثمن-استفزازاتها-المتهورة-1075116710.html
كوريا الشمالية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_9725ca4ab687cd42418abbe3a758aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

23:04 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 23:12 GMT 26.03.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegram
أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان.
وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأصدر تحذيرا للسفن.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
وقال الجيش في بيان، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان".
لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة
أمس, 08:59 GMT
وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала