https://sputnikarabic.ae/20230326/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1075173271.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T23:04+0000
2023-03-26T23:04+0000
2023-03-26T23:12+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأصدر تحذيرا للسفن.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-ستدفع-ثمن-استفزازاتها-المتهورة-1075116710.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
23:04 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 23:12 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان.
وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأصدر تحذيرا للسفن
.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
وقال الجيش في بيان، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
".
لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.
وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.