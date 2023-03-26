https://sputnikarabic.ae/20230326/مباراة-كرة-قدم-ودية-بين-المنتخبين-الروسي-والعراقي-في-سان-بطرسبورغ-1075156151.html
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والعراقي في سان بطرسبورغ
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والعراقي في سان بطرسبورغ
أعلن المنتخب الروسي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تشكيلته الأساسية لمباراته الودية مع المنتخب العراقي، التي ستقام اليوم في مدينة سان بطرسبورغ. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:45+0000
2023-03-26T14:45+0000
2023-03-26T14:45+0000
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وجاء في بيان عبر قناة "تلغرام" الرسمية للمنخب الروسي: "سيكون اللاعب دانييل فومين في التشكيلة الأساسية للمنتخب الروسي ومع شارة الكابتن لمباراة ودية ضد المنتخب العراقي".وتابع البيان: "ستبدأ المباراة الودية في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأحد، في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.تبدو التشكيلة الأساسية الكاملة للفريق الروسي كما يلي: سيرغي بيسياكوف (حارس المرمى)، ألكسندر سيليانوف، رسلان ليتفينوف، مكسيم أوسيبينكو، دانييل دينيسوف، دانيل غليبوف، دانيل بروتسيف، فومين، إيفان أوبلياكوف، سيرغي بينيايف، ألكسندر سوبوليف.وقال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي: "تم بيع ما يقارب من 25 ألف تذكرة إلكترونيًا حتى موعد عقد المؤتمر الفنيّ للمباراة الذي جرى صباح اليوم"، بحسب موقع "kooora".يذكر أن هذه المباراة الودية الأولى لمنتخب العراق منذ تتويجه بلقب كأس خليجي 25 بالبصرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما لعب نظيره الروسي مواجهة ودية مع إيران قبل أيام قليلة وانتهت بالتعادل (1-1).
https://sputnikarabic.ae/20230226/مباراة-كرة-قدم-ودية-بين-المنتخبين-الروسي-والإيراني-في-طهران-1074017686.html
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العالم العربي, العراق, روسيا
العالم العربي, العراق, روسيا
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والعراقي في سان بطرسبورغ
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أعلن المنتخب الروسي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تشكيلته الأساسية لمباراته الودية مع المنتخب العراقي، التي ستقام اليوم في مدينة سان بطرسبورغ.
وجاء في بيان عبر قناة "تلغرام" الرسمية للمنخب الروسي: "سيكون اللاعب دانييل فومين في التشكيلة الأساسية للمنتخب الروسي ومع شارة الكابتن لمباراة ودية ضد المنتخب العراقي".
وتابع البيان: "ستبدأ المباراة الودية في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأحد، في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.
وأشار البيان إلى أنه في المباراة الودية السابقة ضد المنتخب الإيراني، كان قائد المنتخب الروسي دالر كوزيايف.
تبدو التشكيلة الأساسية الكاملة للفريق الروسي كما يلي: سيرغي بيسياكوف (حارس المرمى)، ألكسندر سيليانوف، رسلان ليتفينوف، مكسيم أوسيبينكو، دانييل دينيسوف، دانيل غليبوف، دانيل بروتسيف، فومين، إيفان أوبلياكوف، سيرغي بينيايف، ألكسندر سوبوليف.
وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة المنتخب العراقي لكرة القدم، أن المباراة الودية التي ستجمع أسود الرافدين مع المنتخب الروسي، ستشهد تنظيم احتفالية كبرى تسبق انطلاقتها المقررة مساء اليوم الأحد.
وقال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي: "تم بيع ما يقارب من 25 ألف تذكرة إلكترونيًا حتى موعد عقد المؤتمر الفنيّ للمباراة الذي جرى صباح اليوم"، بحسب موقع "kooora".
يذكر أن هذه المباراة الودية الأولى لمنتخب العراق منذ تتويجه بلقب كأس خليجي 25 بالبصرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما لعب نظيره الروسي مواجهة ودية مع إيران قبل أيام قليلة وانتهت بالتعادل (1-1).