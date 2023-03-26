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https://sputnikarabic.ae/20230326/هندوراس-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-بتايوان-وتعترف-بـصين-واحدة-1075139289.html
هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بـ"صين واحدة"
هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بـ"صين واحدة"
أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، اليوم الأحد، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T02:06+0000
2023-03-26T02:07+0000
هندوراس
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر، "أبلغ وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي نيابة عن رئيس الجمهورية تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وبحسب البيان، تعترف هندوراس بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة".ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.
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هندوراس, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
هندوراس, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم

هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بـ"صين واحدة"

02:06 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 02:07 GMT 26.03.2023)
© AP Photo / Jason DeCrowرئيسة هندوراس زيومارا كاسترو يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 20 سبتمبر 2022.
رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
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أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، اليوم الأحد، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر، "أبلغ وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي نيابة عن رئيس الجمهورية تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
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وبحسب البيان، تعترف هندوراس بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة".
ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.
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