https://sputnikarabic.ae/20230326/وزيرا-خارجية-إيران-والسعودية-يناقشان-هاتفيا-ترتيبات-عقد-لقاء-بينهما-في-شهر-رمضان--1075171730.html
وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان هاتفيا ترتيبات عقد لقاء بينهما في شهر رمضان
وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان هاتفيا ترتيبات عقد لقاء بينهما في شهر رمضان
ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي،اليوم الأحد، آخر تطورات الاتفاق بين البلدين،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
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2023-03-26T20:44+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.. وبحث الوزيران آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230325/ما-هي-المكاسب-التي-قد-تحققها-إيران-من-استئناف-العلاقات-مع-السعودية؟-1075138261.html
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العالم العربي, السعودية, إيران
العالم العربي, السعودية, إيران
وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان هاتفيا ترتيبات عقد لقاء بينهما في شهر رمضان
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ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي،اليوم الأحد، آخر تطورات الاتفاق بين البلدين، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان الجاري.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.. وبحث الوزيران آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين ناقشا المسار البناء لمسير عودة العلاقات بين البلدين.
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.