عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/أوليانوف-كييف-ليست-جاهزة-اليوم-للتأكيد-أنها-لن-تقصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1075174720.html
أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T05:33+0000
2023-03-27T05:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074427500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f64e9c51672430fa945cd927dfda372.jpg
فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم، فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".وأوضح أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن "نزع السلاح" و"إنهاء الاحتلال".وأضاف: "يجب عليهم ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية والتمسك به في المستقبل".وتقع محطة زابوروجيه النووية - وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها - في الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة ابتداء من مارس/آذار الماضي.وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه أمر ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة منها. وتواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بانتظام.
https://sputnikarabic.ae/20230325/أوليانوف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-قريبا-عن-زيارة-غروسي-لمحطة-زابوروجيه-1075128147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074427500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_783cf986d44ed40a7c7141f8f0e0e7b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية

05:33 GMT 27.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية.
فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم، فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".
وأوضح أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن "نزع السلاح" و"إنهاء الاحتلال".
الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه
25 مارس, 14:44 GMT
وأضاف: "يجب عليهم ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية والتمسك به في المستقبل".
وتقع محطة زابوروجيه النووية - وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها - في الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة ابتداء من مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه أمر ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة منها. وتواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بانتظام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 مارس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала