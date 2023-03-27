https://sputnikarabic.ae/20230327/أوليانوف-كييف-ليست-جاهزة-اليوم-للتأكيد-أنها-لن-تقصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1075174720.html
أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T05:33+0000
2023-03-27T05:33+0000
2023-03-27T05:33+0000
روسيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم، فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".وأوضح أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن "نزع السلاح" و"إنهاء الاحتلال".وأضاف: "يجب عليهم ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية والتمسك به في المستقبل".وتقع محطة زابوروجيه النووية - وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها - في الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة ابتداء من مارس/آذار الماضي.وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه أمر ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة منها. وتواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بانتظام.
https://sputnikarabic.ae/20230325/أوليانوف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-قريبا-عن-زيارة-غروسي-لمحطة-زابوروجيه-1075128147.html
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روسيا
أوليانوف: كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية.
فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، وهو ما فعلته مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم، فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".
وأوضح أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن "نزع السلاح" و"إنهاء الاحتلال".
وأضاف: "يجب عليهم ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية والتمسك به في المستقبل".
وتقع محطة زابوروجيه النووية - وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها - في الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة ابتداء من مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه أمر ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة منها. وتواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بانتظام.