https://sputnikarabic.ae/20230327/الخليل-لـسبوتنيك-اتفاقات-زراعية-سورية-عراقية-أردنية-لبنانية-لخفض-تكاليف-الغذاء-1075194977.html

الخليل لـ"سبوتنيك": اتفاقات زراعية سورية عراقية أردنية لبنانية لخفض تكاليف الغذاء

الخليل لـ"سبوتنيك": اتفاقات زراعية سورية عراقية أردنية لبنانية لخفض تكاليف الغذاء

قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، إن اجتماع دمشق الذي ضم وزراء الزراعة في دول الشرق العربي، ينطوي على أهمية حيوية لمواجهة تصاعد أزمة نقص الغذاء... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T11:41+0000

2023-03-27T11:41+0000

2023-03-27T11:41+0000

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وأكد الوزير الخليل في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه العاصمة دمشق بحضور وزراء زراعة كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا، أن الاجتماع يتطلع إلى التكامل الاقتصادي الجزئي على مستوى الوطن العربي، من بوابة القطاع الزراعي.ولفت الوزير السوري إلى أن القطاع الزراعي العربي يعاني أزمات الحصول على الموارد المائية الكافية تبعا للسياسات التي تنتهجها بعض الدول بما يتعارض مع القوانين الدولية ذات العلاقة، إلى جانب االتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، مرورا بالتحديات التي ترتبّها الآفات التي تنتشر عبر الحدود، وصولا إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي.وأشار الخليل إلى التحدي الذي تواجهه الدول الأربعة جراء ارتفاع أسعار الغذاء على خلفية التضخم والعقوبات الاقتصادية والتغيرات المناخية وغيرها.ورأى الخليل أن تأمين المنتجات الضرورية من الدول المجاورة يخفض الكلفة على المستهلكين والاقتصاد عموما، مؤكدا أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات التمهيدية تساهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي للدول الأربعة سينعكس على المدى الاستراتيجي والمتوسط.وأوضح وزير الاقتصاد السوري أن نجاح الدول الأربعة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه سيعزز الإنتاج على الصعيدين الآحادي والرباعي، ويدعم جودة المنتجات ويخلق جو من التعاون المشترك بين الدول الأربع.وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم، صباح اليوم، بين الأردن وسوريا والعراق ولبنان وسوريا، لتحقيق تكامل اقتصادي زراعي على مستوى الإقليم.وتتضمن المذكرة، تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.كما تتضمن المذكرة، التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.

https://sputnikarabic.ae/20230327/سوريا-والعراق-والأردن-ولبنان-يوقعون-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الزراعي-1075180801.html

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