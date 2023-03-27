https://sputnikarabic.ae/20230327/سوريا-والعراق-والأردن-ولبنان-يوقعون-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الزراعي-1075180801.html
سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
وقعت سوريا والأردن والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T07:43+0000
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دمشق - سبوتنيك. وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.ودعا الوزراء الأربعة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وزيادة التجارة البينية بين البلدان العربية بما يحقق التكامل الغذائي والزراعي العربي.وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230326/وزراء-زراعة-دول-الشرق-العربي-لـسبوتنيك-إنشاء-قوة-زراعية-لمواجهة-أزمة-الغذاء-1075167124.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار الأردن, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار الأردن, العراق
سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
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وقعت سوريا والأردن والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.
دمشق - سبوتنيك. وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.
كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.
ووقع مذكرة التفاهم وزراء زراعة كل من سوريا والعراق والأردن ولبنان، وذلك في ختام اجتماعهم في دمشق.
ودعا الوزراء الأربعة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وزيادة التجارة البينية بين البلدان العربية بما يحقق التكامل الغذائي والزراعي العربي.
وبدأ وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق، أمس الأحد، اجتماعهم الرابع في دمشق، والذي يهدف إلي تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي.
وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.
في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.