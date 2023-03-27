عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/سوريا-والعراق-والأردن-ولبنان-يوقعون-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الزراعي-1075180801.html
سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
وقعت سوريا والأردن والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T07:43+0000
2023-03-27T07:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار الأردن
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1a/1075164627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca3bf044e97354ac0348d00e1262ac1a.jpg
دمشق - سبوتنيك. وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.ودعا الوزراء الأربعة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وزيادة التجارة البينية بين البلدان العربية بما يحقق التكامل الغذائي والزراعي العربي.وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230326/وزراء-زراعة-دول-الشرق-العربي-لـسبوتنيك-إنشاء-قوة-زراعية-لمواجهة-أزمة-الغذاء-1075167124.html
لبنان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1a/1075164627_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3429b03ff91044109305897bbf7c9df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار الأردن, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار الأردن, العراق

سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي

07:43 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Shams Melhemوزراء زراعة دول الشرق العربي
وزراء زراعة دول الشرق العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبرTelegram
وقعت سوريا والأردن والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.
دمشق - سبوتنيك. وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.
كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.

ووقع مذكرة التفاهم وزراء زراعة كل من سوريا والعراق والأردن ولبنان، وذلك في ختام اجتماعهم في دمشق.

وزراء زراعة دول الشرق العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
وزراء زراعة دول الشرق العربي لـ"سبوتنيك": إنشاء قوة زراعية لمواجهة أزمة الغذاء
أمس, 18:58 GMT
ودعا الوزراء الأربعة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وزيادة التجارة البينية بين البلدان العربية بما يحقق التكامل الغذائي والزراعي العربي.

وبدأ وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق، أمس الأحد، اجتماعهم الرابع في دمشق، والذي يهدف إلي تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي.

وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.
في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала