عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/بوتين-يمنح-وسام-الشجاعة-لطفل-قام-بعمل-بطولي-في-بريانسك--1075199646.html
بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك
بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو جراء عمله البطولي بإنقاذ زميلاته بعد إصابته، خلال... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:49+0000
2023-03-27T13:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069022288_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_133814cc84ea8188435f730202d8923f.jpg
وجاء في نص الوثيقة: "تكريما للشجاعة والإيثار الذي تجلى بأداء الواجب المدني، يمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو التابع لمدرسة نوفوروبسكايا الحكومية للتعليم المتوسط في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".في مارس / آذار، اخترقت مجموعة تخريبية واستطلاع أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أطلق النار على سيارتين على الأقل مما أسفر عن مقتل السائقين.وفي إحدى السيارات التي تم إطلاق النار عليها كان التلميذ فيودور البالغ من العمر 10 سنوات واثنتان من الفتيات الأخريات الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. تمكن الطفل من الخروج بنفسه وإنقاذ الفتيات رغم إصابته.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين بأنه عمل إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/باتروشيف-روسيا-ستدمر-كل-من-يهدد-وجودها-بأسلحة-فريدة-1075195642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069022288_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d23c97f7d904ea9342f9e851e24b2ae0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك

13:49 GMT 27.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو جراء عمله البطولي بإنقاذ زميلاته بعد إصابته، خلال الهجوم الذي نفذه مخربون أوكرانيون على مقاطعة بريانسك.
وجاء في نص الوثيقة: "تكريما للشجاعة والإيثار الذي تجلى بأداء الواجب المدني، يمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو التابع لمدرسة نوفوروبسكايا الحكومية للتعليم المتوسط في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".
في مارس / آذار، اخترقت مجموعة تخريبية واستطلاع أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أطلق النار على سيارتين على الأقل مما أسفر عن مقتل السائقين.
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة
11:49 GMT
وفي إحدى السيارات التي تم إطلاق النار عليها كان التلميذ فيودور البالغ من العمر 10 سنوات واثنتان من الفتيات الأخريات الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. تمكن الطفل من الخروج بنفسه وإنقاذ الفتيات رغم إصابته.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين بأنه عمل إرهابي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала