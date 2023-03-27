https://sputnikarabic.ae/20230327/بوتين-يمنح-وسام-الشجاعة-لطفل-قام-بعمل-بطولي-في-بريانسك--1075199646.html
بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك
بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو جراء عمله البطولي بإنقاذ زميلاته بعد إصابته، خلال... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:49+0000
2023-03-27T13:49+0000
2023-03-27T13:49+0000
روسيا
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وجاء في نص الوثيقة: "تكريما للشجاعة والإيثار الذي تجلى بأداء الواجب المدني، يمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو التابع لمدرسة نوفوروبسكايا الحكومية للتعليم المتوسط في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".في مارس / آذار، اخترقت مجموعة تخريبية واستطلاع أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أطلق النار على سيارتين على الأقل مما أسفر عن مقتل السائقين.وفي إحدى السيارات التي تم إطلاق النار عليها كان التلميذ فيودور البالغ من العمر 10 سنوات واثنتان من الفتيات الأخريات الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. تمكن الطفل من الخروج بنفسه وإنقاذ الفتيات رغم إصابته.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين بأنه عمل إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/باتروشيف-روسيا-ستدمر-كل-من-يهدد-وجودها-بأسلحة-فريدة-1075195642.html
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روسيا
بوتين يمنح وسام "الشجاعة" لطفل قام بعمل بطولي في بريانسك
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو جراء عمله البطولي بإنقاذ زميلاته بعد إصابته، خلال الهجوم الذي نفذه مخربون أوكرانيون على مقاطعة بريانسك.
وجاء في نص الوثيقة: "تكريما للشجاعة والإيثار الذي تجلى بأداء الواجب المدني، يمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو التابع لمدرسة نوفوروبسكايا الحكومية للتعليم المتوسط في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".
في مارس / آذار، اخترقت مجموعة تخريبية واستطلاع أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أطلق النار على سيارتين على الأقل مما أسفر عن مقتل السائقين.
وفي إحدى السيارات التي تم إطلاق النار عليها كان التلميذ فيودور البالغ من العمر 10 سنوات واثنتان من الفتيات الأخريات الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. تمكن الطفل من الخروج بنفسه وإنقاذ الفتيات رغم إصابته.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين بأنه عمل إرهابي.