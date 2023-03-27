https://sputnikarabic.ae/20230327/خفر-السواحل-الياباني-يقول-إن-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-ثانيا-1075173637.html
خفر السواحل الياباني يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا
خفر السواحل الياباني يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا
ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين اليوم الاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T00:30+0000
2023-03-27T00:30+0000
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وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، أجرت كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي غير محدد باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين.وأصدر خفر السواحل الياباني، تحذيرين يوم الاثنين يشيران إلى أن بيونغ يانغ نفذت عمليتي إطلاق الفاصل بينهما 10 دقائق.وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلاً عن مصادر حكومية يوم الاثنين، أن الصاروخ الأول سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.فيما قالت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" نقلاً عن مصادر حكومية، إن الصاروخ الثاني سقط أيضًا خارج المنطقة المنطقة الاقتصادية لطوكيو.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230326/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1075173271.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الجنوبية
خفر السواحل الياباني يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين اليوم الاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، أجرت كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي
غير محدد باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين.
وأصدر خفر السواحل الياباني، تحذيرين يوم الاثنين يشيران إلى أن بيونغ يانغ نفذت عمليتي إطلاق الفاصل بينهما 10 دقائق
.
وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلاً عن مصادر حكومية يوم الاثنين، أن الصاروخ الأول سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
فيما قالت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" نقلاً عن مصادر حكومية، إن الصاروخ الثاني سقط أيضًا خارج المنطقة المنطقة الاقتصادية لطوكيو.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.
وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.