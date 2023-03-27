https://sputnikarabic.ae/20230327/غوتيريش-التعليم-هو-أقوى-سلاح-لمواجهة-العنصرية-1075216530.html
غوتيريش: التعليم هو أقوى سلاح لمواجهة العنصرية
غوتيريش: التعليم هو أقوى سلاح لمواجهة العنصرية
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن العالم لديه تاريخ مروع من العبودية، مشيرا إلى أنه يجب كشف الوجه الحقيقي للعنصرية الموجودة في العالم في الوقت الحالي. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:53+0000
2023-03-27T19:53+0000
2023-03-27T19:53+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.وتابع: "يجب أن نتعلم ونعلم التاريخ المروع للعبودية لحماية الإنسانية من خطر العنصرية الذي نشهده في وقتنا الحالي".ولفت إلى أنه يجب محاربة العنصرية والعبودية حتى يتمكن كل إنسان في العالم أن يعيش الحياة التي يحصل فيها على كل حقوقه".ويحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استرقاق أي شخص أو استعباده من قبل آخرين، كما يحظر تجارة الرقيق بصورة مطلقة.ورغم ذلك فإن التقديرات العالمية الصادرة عام 2017، تشير إلى أن نحو 40 مليون شخص حول العالم يعانون من صور مختلفة للرق والعبودية، حسبما يشير موقع الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
غوتيريش: التعليم هو أقوى سلاح لمواجهة العنصرية
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قال الأمين العام للأمم المتحدة إن العالم لديه تاريخ مروع من العبودية، مشيرا إلى أنه يجب كشف الوجه الحقيقي للعنصرية الموجودة في العالم في الوقت الحالي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق
وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وقال غوتيريش: "التعليم هو أقوى سلاح لمحاربة العنصرية".
وتابع: "يجب أن نتعلم ونعلم التاريخ المروع للعبودية لحماية الإنسانية من خطر العنصرية الذي نشهده في وقتنا الحالي".
ولفت إلى أنه يجب محاربة العنصرية
والعبودية حتى يتمكن كل إنسان في العالم أن يعيش الحياة التي يحصل فيها على كل حقوقه".
ويحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
استرقاق أي شخص أو استعباده من قبل آخرين، كما يحظر تجارة الرقيق بصورة مطلقة.
ورغم ذلك فإن التقديرات العالمية الصادرة عام 2017، تشير إلى أن نحو 40 مليون شخص حول العالم يعانون من صور مختلفة للرق والعبودية، حسبما يشير
موقع الأمم المتحدة.