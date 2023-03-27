https://sputnikarabic.ae/20230327/مصرع-ضابطي-شرطة-إثر-تحطم-مروحية-في-الولايات-المتحدة-1075188330.html
مصرع ضابطي شرطة إثر تحطم مروحية في الولايات المتحدة
مصرع ضابطي شرطة إثر تحطم مروحية في الولايات المتحدة
أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية مصرع ضابطي شرطة في مدينة باتون روج، بعد أن تحطمت مروحيتهما في حقل لقصب السكر يوم الأحد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:03+0000
2023-03-27T09:03+0000
2023-03-27T09:03+0000
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أفادت وسائل إعلام محلية أن مروحية من طراز روبينسون أر- 44، انطلقت في الـساعة الثانية صباحا للمشاركة في عملية مطاردة، لكنها لم تعد.ولم يلاحظ اختفاء الطائرة لعدة ساعات، لتنطلق بعد ذلك عملية بحث، أسفرت عن العثور على الحطام في الحادية عشرة صباحا.لم تكشف السلطات عن أسماء الضباط الضحايا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".من جانبه، كتب رئيس بلدية المدينة شارون ويستون بروم، في تويتر: "نيابة عن مدينة باتون روج، أتقدم بخالص التعازي إلى أسر وزملاء الضباط الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".وفي الإطار ذاته، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يحقق في حادث التحطم.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مقتل-عسكريين-في-تحطم-مروحية-أمريكية-في-ولاية-آلاباما-فيديو-1073580076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع ضابطي شرطة إثر تحطم مروحية في الولايات المتحدة
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أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية مصرع ضابطي شرطة في مدينة باتون روج، بعد أن تحطمت مروحيتهما في حقل لقصب السكر يوم الأحد.
أفادت وسائل إعلام محلية أن مروحية من طراز
روبينسون أر- 44، انطلقت في الـساعة الثانية صباحا للمشاركة في عملية مطاردة، لكنها لم تعد.
ولم يلاحظ اختفاء الطائرة لعدة ساعات، لتنطلق بعد ذلك عملية بحث، أسفرت عن العثور على الحطام
في الحادية عشرة صباحا.
لم تكشف السلطات عن أسماء الضباط الضحايا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
من جانبه، كتب رئيس بلدية المدينة شارون ويستون بروم، في تويتر: "نيابة عن مدينة باتون روج، أتقدم بخالص التعازي إلى أسر وزملاء الضباط الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".
وفي الإطار ذاته، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يحقق في حادث التحطم.