https://sputnikarabic.ae/20230327/منتخب-الجزائر-يتأهل-رسميا-لنهائيات-أمم-أفريقيا-2023-1075218823.html
منتخب الجزائر يتأهل رسميا لنهائيات أمم أفريقيا 2023
منتخب الجزائر يتأهل رسميا لنهائيات أمم أفريقيا 2023
تأهل المنتخب الجزائري رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2023 بعدما تمكن من الفوز على منتخب النيجر بهدف نظيف. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:30+0000
2023-03-27T21:30+0000
2023-03-27T21:31+0000
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وفاز الأخضر على منتخب النيجر في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين في تونس، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وأحرز بغداد بونجاح، هدف المنتخب الجزائري الوحيد، بينما لم يتمكن منتخب النيجر من إحراز أي هدف خلال المباراة.يذكر أنه من المقرر أن تقام بطولة أمم أفريقيا 2023 المقبلة في ساحل العاج عام 2024 بعدما تم تأجيلها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/نجم-منتخب-السنغال-السابق-بإمكان-الجزائر-تنظيم-كأس-العالم-1073112927.html
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رياضة, الجزائر, أخبار النيجر, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, الجزائر, أخبار النيجر, الأخبار, أخبار العالم الآن
منتخب الجزائر يتأهل رسميا لنهائيات أمم أفريقيا 2023
21:30 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
تأهل المنتخب الجزائري رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2023 بعدما تمكن من الفوز على منتخب النيجر بهدف نظيف.
وفاز الأخضر
على منتخب النيجر في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين في تونس، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأحرز بغداد بونجاح، هدف المنتخب الجزائري
الوحيد، بينما لم يتمكن منتخب النيجر من إحراز أي هدف خلال المباراة.
يذكر أنه من المقرر أن تقام بطولة أمم أفريقيا 2023 المقبلة في ساحل العاج عام 2024 بعدما تم تأجيلها.