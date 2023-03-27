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https://sputnikarabic.ae/20230327/-الحكومة-الإسرائيلية-تؤجل-إقرار-الإصلاحات-القضائية-حتى-دورة-الكنيست-المقبلة-1075207934.html
الحكومة الإسرائيلية تؤجل إقرار الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة
الحكومة الإسرائيلية تؤجل إقرار الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة
أفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:49+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلةوتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-محتجين-على-مشروع-الإصلاح-القضائي-1075206903.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الحكومة الإسرائيلية تؤجل إقرار الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة

15:49 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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أفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
احتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية،عناصر القوات الإسرائيلية، في الخليل، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين على مشروع الإصلاح القضائي
15:26 GMT
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
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