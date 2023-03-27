https://sputnikarabic.ae/20230327/-سيمور-هيرش-غير-متفاجئ-بعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-قرار-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1075219671.html
سيمور هيرش غير متفاجئ بعدم اعتماد مجلس الأمن قرار التحقيق في الهجوم على التيار الشمالي
سيمور هيرش غير متفاجئ بعدم اعتماد مجلس الأمن قرار التحقيق في الهجوم على التيار الشمالي
أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أنه لم يتفاجأ بعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T22:55+0000
2023-03-27T22:55+0000
2023-03-27T23:19+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
التيار الشمالي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال هيرش لوكالة "سبوتنيك"،واعتبر هيرش تصويت البرازيل لصالح التحقيق "مثيرًا للاهتمام".في وقت سابق اليوم، صوت أعضاء مجلس الأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته روسيا يطالب بإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم، حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.وأضاف، "تحاول كل من الدنمارك وألمانيا والسويد أن تنشر التضليل في مجلس الأمن الدولي بإعلان تعاونها مع روسيا في التحقيق في حادثة التيار الشمالي".وشدد على أن اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.كان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية
سيمور هيرش غير متفاجئ بعدم اعتماد مجلس الأمن قرار التحقيق في الهجوم على التيار الشمالي
22:55 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 23:19 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أنه لم يتفاجأ بعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم.
وقال هيرش لوكالة "سبوتنيك"،
بالطبع.. لماذا يجب عليهم ذلك؟ وماذا تعتقد أنهم سيفعلون أيضًا؟ إذا فعلوا أي شيء آخر فسيكون ذلك حدثا.
في وقت سابق اليوم، صوت أعضاء مجلس الأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته روسيا يطالب بإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم، حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.
وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة
في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.
وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.
وأضاف، "تحاول كل من الدنمارك وألمانيا والسويد أن تنشر التضليل في مجلس الأمن الدولي بإعلان تعاونها مع روسيا في التحقيق في حادثة التيار الشمالي".
وشدد على أن اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.
كان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.
وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.