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https://sputnikarabic.ae/20230328/أردوغان-يجري-مباحثات-مع-تبون-حول-التطورات-الإقليمية-1075259477.html
أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية
أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تعزيز العلاقات بين الجانبين والتطورات الإقليمية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:01+0000
2023-03-28T21:01+0000
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وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".ووجه الرئيس التركي الشكر للجزائر إزاء التضامن والدعم الذي قدمته لبلاده في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المكرم.وكانت الجزائر قد أوفدت بعثة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث في مناطق الزلزال بتركيا.وضمت البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.
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الجزائر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان
الجزائر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان

أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية

21:01 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تعزيز العلاقات بين الجانبين والتطورات الإقليمية.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
20:58 GMT
ووجه الرئيس التركي الشكر للجزائر إزاء التضامن والدعم الذي قدمته لبلاده في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المكرم.
وكانت الجزائر قد أوفدت بعثة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث في مناطق الزلزال بتركيا.
وضمت البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.
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