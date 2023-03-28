https://sputnikarabic.ae/20230328/أردوغان-يجري-مباحثات-مع-تبون-حول-التطورات-الإقليمية-1075259477.html
أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية
أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تعزيز العلاقات بين الجانبين والتطورات الإقليمية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:01+0000
2023-03-28T21:01+0000
2023-03-28T21:01+0000
الجزائر
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
رجب طيب أردوغان
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وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".ووجه الرئيس التركي الشكر للجزائر إزاء التضامن والدعم الذي قدمته لبلاده في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المكرم.وكانت الجزائر قد أوفدت بعثة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث في مناطق الزلزال بتركيا.وضمت البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.
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الجزائر
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062312528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e73577a8b44227c0c81d1194f278c573.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان
الجزائر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أردوغان يجري مباحثات مع تبون حول التطورات الإقليمية
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تعزيز العلاقات بين الجانبين والتطورات الإقليمية.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة
"الأناضول".
ووجه الرئيس التركي الشكر للجزائر إزاء التضامن والدعم الذي قدمته لبلاده في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المكرم.
وكانت الجزائر قد أوفدت بعثة للمشاركة في عمليات الإنقاذ
والبحث في مناطق الزلزال بتركيا.
وضمت البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.