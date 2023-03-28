https://sputnikarabic.ae/20230328/البنتاغون-الصين-لم-تبد-اهتماما-في-بدء-حوار-مع-أمريكا-حول-موضوع-الأسلحة-النووية--1075246034.html

البنتاغون: الصين لم تبد اهتماما في بدء حوار مع أمريكا حول موضوع الأسلحة النووية

البنتاغون: الصين لم تبد اهتماما في بدء حوار مع أمريكا حول موضوع الأسلحة النووية

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء جون بلامب، اليوم الثلاثاء، أن الصين لم تبد اهتمامًا ببدء حوار مع الولايات المتحدة حول موضوع الأسلحة النووية فيما... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T15:07+0000

2023-03-28T15:07+0000

2023-03-28T15:07+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/69/1022026910_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_09cbf34b0b50a00755741886289e2e26.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال بلامب خلال جلسة استماع في الكونغرس: "الصين منخرطة في توسع كبير سريع الخطى وتحديث لقواتها النووية، لكن بكين لم تبد اهتمامًا بإقامة حوار مع واشنطن يتعلق بالأسلحة النووية".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في آغسطس/آب 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.ويتوقع المسؤولون الأمريكيون في الوقت الحالي، أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكيين والصيني، جو بايدن وشي جين بينغ، لن تحدث في أقرب وقت كما كانوا يأملون، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20230328/أمريكا-روسيا-ترفض-طلبا-من-واشنطن-لتبادل-المعلومات-في-إطار-اتفاقية-ستارت--1075244059.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن