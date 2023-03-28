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https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الأوكرانية-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-تبدأ-قريبا-مهام-قتالية-في-أوكرانيا-1075222513.html
الدفاع الأوكرانية: دبابات "تشالنجر 2" البريطانية تبدأ قريبا مهام قتالية في أوكرانيا
الدفاع الأوكرانية: دبابات "تشالنجر 2" البريطانية تبدأ قريبا مهام قتالية في أوكرانيا
صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر 2" التي تم استلامها من المملكة المتحدة ستبدأ قريبًا مهام قتالية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T07:16+0000
2023-03-28T07:16+0000
العالم
رصد عسكري
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وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري أن أركب أول مركبة تشالنجر 2 الأوكرانية، وقد وصلت مؤخرًا مثل هذه الدبابات، التي قدمتها المملكة المتحدة، إلى بلدنا. ستبدأ هذه المركبات الرائعة قريبًا مهامها القتالية".في اليوم السابق، أكد ريزنيكوف استلام عربات مدرعة من الدول الغربية، والتي دخلت خدمة القوات الهجومية المحمولة جوا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بريطانيا-تلزم-أوكرانيا-بتفجير-دبابات-تشالنجر-2-1074970020.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الدفاع الأوكرانية: دبابات "تشالنجر 2" البريطانية تبدأ قريبا مهام قتالية في أوكرانيا

07:16 GMT 28.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر 2" التي تم استلامها من المملكة المتحدة ستبدأ قريبًا مهام قتالية.
وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري أن أركب أول مركبة تشالنجر 2 الأوكرانية، وقد وصلت مؤخرًا مثل هذه الدبابات، التي قدمتها المملكة المتحدة، إلى بلدنا. ستبدأ هذه المركبات الرائعة قريبًا مهامها القتالية".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"
21 مارس, 07:01 GMT
في اليوم السابق، أكد ريزنيكوف استلام عربات مدرعة من الدول الغربية، والتي دخلت خدمة القوات الهجومية المحمولة جوا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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