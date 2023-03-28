https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-التركية-استضافة-فرنسا-لوحدات-حماية-الشعب-الكردية-تتعارض-مع-محاربة-الإرهاب-1075231303.html
الدفاع التركية: استضافة فرنسا لوحدات حماية الشعب الكردية تتعارض مع محاربة الإرهاب
الدفاع التركية: استضافة فرنسا لوحدات حماية الشعب الكردية تتعارض مع محاربة الإرهاب
أعربت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لقياديين من حزب العمال الكردستاني، واعتبرت أن ذلك يقوض جهود محاربة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:37+0000
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وجاء في بيان الدفاع التركية: "استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي قياديين من وحدات حماية الشعب يتعارض مع روح التحالف وحرب الناتو ضد الإرهاب".واستدعت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، سفير فرنسا في أنقرة إلى مقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "وزارة الخارجية استدعت سفير باريس وأبلغته إدانتها الشديدة لاستضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي وتقليدهم ميداليات".وأبلغت الخارجية التركية السفير الفرنسي بأن "وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني، عملا على شن هجمات على تركيا والسوريين، فضلا عن أنشطتهم الانفصالية المزعزعة للاستقرار".وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-التركية-تستدعي-سفير-فرنسا-في-أنقرة-1075206470.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
الدفاع التركية: استضافة فرنسا لوحدات حماية الشعب الكردية تتعارض مع محاربة الإرهاب
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أعربت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لقياديين من حزب العمال الكردستاني، واعتبرت أن ذلك يقوض جهود محاربة الإرهاب برعاية الناتو.
وجاء في بيان الدفاع التركية: "استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي قياديين من وحدات حماية الشعب يتعارض مع روح التحالف وحرب الناتو ضد الإرهاب".
واستدعت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، سفير فرنسا في أنقرة إلى مقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "وزارة الخارجية استدعت سفير باريس وأبلغته إدانتها الشديدة لاستضافة مجلس الشيوخ الفرنسي
أعضاء من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي وتقليدهم ميداليات".
وأبلغت الخارجية التركية السفير الفرنسي بأن "وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني، عملا على شن هجمات على تركيا والسوريين، فضلا عن أنشطتهم الانفصالية المزعزعة للاستقرار".
وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".