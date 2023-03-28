https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-واشنطن-تريد-كبح-المعلومات-الخطيرة-عن-تورطها-المحتمل-بتفجير-التيار-الشمالي-1075260861.html
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تريد وضع حد للمعلومات الخطيرة حول تورط أجهزة المخابرات الأميركية في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T22:57+0000
2023-03-28T22:57+0000
2023-03-28T22:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن نرى في هذا محاولة واضحة... لكبح جماح المعلومات الخطرة على الولايات المتحدة من صحفيين مرموقين حول التورط المباشر المحتمل لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم "جريمة القرن" ضد بنية تحتية مهمة في بحر البلطيق".في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230328/لماذا-رفض-مجلس-الأمن-إنشاء-لجنة-تحقيق-دولية-في-تفجير-التيار-الشمالي-1075243766.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تريد وضع حد للمعلومات الخطيرة حول تورط أجهزة المخابرات الأميركية في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن نرى في هذا محاولة واضحة... لكبح جماح المعلومات الخطرة على الولايات المتحدة من صحفيين مرموقين حول التورط المباشر المحتمل لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم "جريمة القرن" ضد بنية تحتية مهمة في بحر البلطيق".
في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.