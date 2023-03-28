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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-واشنطن-تريد-كبح-المعلومات-الخطيرة-عن-تورطها-المحتمل-بتفجير-التيار-الشمالي-1075260861.html
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تريد وضع حد للمعلومات الخطيرة حول تورط أجهزة المخابرات الأميركية في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T22:57+0000
2023-03-28T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن نرى في هذا محاولة واضحة... لكبح جماح المعلومات الخطرة على الولايات المتحدة من صحفيين مرموقين حول التورط المباشر المحتمل لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم "جريمة القرن" ضد بنية تحتية مهمة في بحر البلطيق".في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230328/لماذا-رفض-مجلس-الأمن-إنشاء-لجنة-تحقيق-دولية-في-تفجير-التيار-الشمالي-1075243766.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي

22:57 GMT 28.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تريد وضع حد للمعلومات الخطيرة حول تورط أجهزة المخابرات الأميركية في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن نرى في هذا محاولة واضحة... لكبح جماح المعلومات الخطرة على الولايات المتحدة من صحفيين مرموقين حول التورط المباشر المحتمل لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم "جريمة القرن" ضد بنية تحتية مهمة في بحر البلطيق".
لماذا رفض مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق دولية في تفجير التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
راديو
لماذا رفض مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق دولية في تفجير "التيار الشمالي"
14:23 GMT
في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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