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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-شركتين-روسيتين-مرتبطتين-بصناعة-الطيران-1075261253.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران، وهما شركتا "آفياتيخ" و"آفيازابشاست"، وذلك وفقًا لوثيقة مسجلة في السجل الفيدرالي... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T23:49+0000
2023-03-28T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. كما تعرضت خمس شركات صينية، وشركات من نيكاراغوا وميانمار، لفرض قيود أميركية بسبب الأعمال التي تستهدف المصالح الأمريكية في مجال الأمن القومي أو السياسة الخارجية.تأتي هذه العقوبات كجزء من الحزمة الواسعة من العقوبات التي فُرضت على روسيا من قبل الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صربيا-سيكون-من-الخطأ-أن-ننضم-للعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1072757025.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران

23:49 GMT 28.03.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران، وهما شركتا "آفياتيخ" و"آفيازابشاست"، وذلك وفقًا لوثيقة مسجلة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. كما تعرضت خمس شركات صينية، وشركات من نيكاراغوا وميانمار، لفرض قيود أميركية بسبب الأعمال التي تستهدف المصالح الأمريكية في مجال الأمن القومي أو السياسة الخارجية.
وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
صربيا: سيكون من الخطأ أن ننضم للعقوبات الغربية ضد روسيا
26 يناير, 19:12 GMT
تأتي هذه العقوبات كجزء من الحزمة الواسعة من العقوبات التي فُرضت على روسيا من قبل الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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