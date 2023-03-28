https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-شركتين-روسيتين-مرتبطتين-بصناعة-الطيران-1075261253.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران، وهما شركتا "آفياتيخ" و"آفيازابشاست"، وذلك وفقًا لوثيقة مسجلة في السجل الفيدرالي... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T23:49+0000
2023-03-28T23:49+0000
2023-03-28T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. كما تعرضت خمس شركات صينية، وشركات من نيكاراغوا وميانمار، لفرض قيود أميركية بسبب الأعمال التي تستهدف المصالح الأمريكية في مجال الأمن القومي أو السياسة الخارجية.تأتي هذه العقوبات كجزء من الحزمة الواسعة من العقوبات التي فُرضت على روسيا من قبل الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صربيا-سيكون-من-الخطأ-أن-ننضم-للعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1072757025.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين مرتبطتين بصناعة الطيران، وهما شركتا "آفياتيخ" و"آفيازابشاست"، وذلك وفقًا لوثيقة مسجلة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. كما تعرضت خمس شركات صينية، وشركات من نيكاراغوا وميانمار، لفرض قيود أميركية بسبب الأعمال التي تستهدف المصالح الأمريكية في مجال الأمن القومي أو السياسة الخارجية.
تأتي هذه العقوبات كجزء من الحزمة الواسعة من العقوبات التي فُرضت على روسيا من قبل الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.