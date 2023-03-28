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https://sputnikarabic.ae/20230328/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-سيلتهم-سوق-العمل-قريبا-1075254161.html
دراسة: الذكاء الاصطناعي "سيلتهم" سوق العمل قريبا
دراسة: الذكاء الاصطناعي "سيلتهم" سوق العمل قريبا
توقع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي اندثار حوالي 300 مليون وظيفة شاغرة من سوق العمل العالمي في السنوات العشر المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T18:20+0000
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العالم
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يقول المحللون في دراسة أجراها البنك ونقلتها وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" ستعطي دفعة لإنتاجية العمالة التي ستنمو بنسبة 1.4% سنويًا.ويقدر الباحثون أن سبعة من كل 10 عمال في الولايات المتحدة سيتأثرون بالذكاء الاصطناعي في عملهم، لكن القليل منهم فقط سيفقد وظائفه بسببه.ومن المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العاملين في المكاتب والمستشارين القانونيين حسب بلومبرغ.
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العالم

دراسة: الذكاء الاصطناعي "سيلتهم" سوق العمل قريبا

18:20 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 18:33 GMT 28.03.2023)
© Photo / Pixabay / الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Pixabay /
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توقع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي اندثار حوالي 300 مليون وظيفة شاغرة من سوق العمل العالمي في السنوات العشر المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي.
يقول المحللون في دراسة أجراها البنك ونقلتها وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" ستعطي دفعة لإنتاجية العمالة التي ستنمو بنسبة 1.4% سنويًا.

بعد أن تحول ما لا يقل عن نصف الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، في غضون 10 سنوات تقريبًا، سيترفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%.

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ويقدر الباحثون أن سبعة من كل 10 عمال في الولايات المتحدة سيتأثرون بالذكاء الاصطناعي في عملهم، لكن القليل منهم فقط سيفقد وظائفه بسببه.
ومن المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العاملين في المكاتب والمستشارين القانونيين حسب بلومبرغ.
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