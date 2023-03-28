https://sputnikarabic.ae/20230328/دودون-يعتبر-أنه-من-مصلحة-مولدوفا-أن-تكون-أقرب-للشرق-وليس-للغرب-1075221061.html

دودون يعتبر أنه من مصلحة مولدوفا أن تكون أقرب للشرق وليس للغرب

دودون يعتبر أنه من مصلحة مولدوفا أن تكون أقرب للشرق وليس للغرب

أعلن الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أنه من المنظور الجيوسياسي، يجب أن تكون مولدوفا أقرب للشرق من الغرب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T05:26+0000

2023-03-28T05:26+0000

2023-03-28T05:26+0000

مولدوفا

الأحداث السياسية في مولدوفا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg

كيشيناو – سبوتنيك. وقال دودون على هواء قناة "إن 4": "اقتربت نهاية العالم أحادي القطب. سيحل محله عالم متعدد الأقطاب".وأضاف: "نحن نرى كيف تخفف بريكس الاعتماد على الدولار. أين ستكون مولدوفا في هذه الأحداث؟ من وجهة نظر اقتصادية، لدينا فرص أكبر للبقاء، للحفاظ على استقلالنا، إذا كنا أقرب إلى الشرق".وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت في وقت سابق، أن التوجه الأوراسي والاندماج في رابطة الدول المستقلة لا يؤمنان التطور اللازم للبلد، وأعلنت الخطة بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

https://sputnikarabic.ae/20230324/الخارجية-الروسية-لا-نلمس-استعدادا-لتبادل-الحوار-من-قبل-كيشينيوف-1075087176.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي