https://sputnikarabic.ae/20230328/دودون-يعتبر-أنه-من-مصلحة-مولدوفا-أن-تكون-أقرب-للشرق-وليس-للغرب-1075221061.html
دودون يعتبر أنه من مصلحة مولدوفا أن تكون أقرب للشرق وليس للغرب
دودون يعتبر أنه من مصلحة مولدوفا أن تكون أقرب للشرق وليس للغرب
أعلن الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أنه من المنظور الجيوسياسي، يجب أن تكون مولدوفا أقرب للشرق من الغرب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T05:26+0000
2023-03-28T05:26+0000
2023-03-28T05:26+0000
مولدوفا
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كيشيناو – سبوتنيك. وقال دودون على هواء قناة "إن 4": "اقتربت نهاية العالم أحادي القطب. سيحل محله عالم متعدد الأقطاب".وأضاف: "نحن نرى كيف تخفف بريكس الاعتماد على الدولار. أين ستكون مولدوفا في هذه الأحداث؟ من وجهة نظر اقتصادية، لدينا فرص أكبر للبقاء، للحفاظ على استقلالنا، إذا كنا أقرب إلى الشرق".وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت في وقت سابق، أن التوجه الأوراسي والاندماج في رابطة الدول المستقلة لا يؤمنان التطور اللازم للبلد، وأعلنت الخطة بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230324/الخارجية-الروسية-لا-نلمس-استعدادا-لتبادل-الحوار-من-قبل-كيشينيوف-1075087176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
دودون يعتبر أنه من مصلحة مولدوفا أن تكون أقرب للشرق وليس للغرب
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أعلن الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أنه من المنظور الجيوسياسي، يجب أن تكون مولدوفا أقرب للشرق من الغرب.
كيشيناو – سبوتنيك. وقال دودون على هواء قناة "إن 4": "اقتربت نهاية العالم أحادي القطب. سيحل محله عالم متعدد الأقطاب
".
وأضاف: "نحن نرى كيف تخفف بريكس الاعتماد على الدولار. أين ستكون مولدوفا في هذه الأحداث
؟ من وجهة نظر اقتصادية، لدينا فرص أكبر للبقاء، للحفاظ على استقلالنا، إذا كنا أقرب إلى الشرق".
وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت في وقت سابق، أن التوجه الأوراسي والاندماج في رابطة الدول المستقلة لا يؤمنان التطور اللازم للبلد، وأعلنت الخطة بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.