https://sputnikarabic.ae/20230314/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-ضد-الأشخاص-المسؤولين-عن-الاضطرابات-في-مولدوفا-1074746939.html
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T21:48+0000
2023-03-14T21:48+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.
https://sputnikarabic.ae/20230226/-رصد-طائرة-استطلاع-أمريكية-فوق-حدود-مولدوفا-ورومانيا-1074012875.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا
21:48 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي
لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".
وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا
احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.
كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.