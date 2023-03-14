عربي
https://sputnikarabic.ae/20230314/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-ضد-الأشخاص-المسؤولين-عن-الاضطرابات-في-مولدوفا-1074746939.html
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T21:48+0000
2023-03-14T22:01+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.
https://sputnikarabic.ae/20230226/-رصد-طائرة-استطلاع-أمريكية-فوق-حدود-مولدوفا-ورومانيا-1074012875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا

21:48 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 14.03.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
Challenger 650 Artemis - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا
26 فبراير, 07:56 GMT
وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".
وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.
كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала