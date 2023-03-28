https://sputnikarabic.ae/20230328/شرطة-أفريقيا-الوسطى-لن-يتم-إعادة-رفات-9-صينيين-لقوا-حتفهم-في-هجوم-مسلح-إلى-بكين-1075260502.html
شرطة أفريقيا الوسطى: لن يتم إعادة رفات 9 صينيين لقوا حتفهم في هجوم مسلح إلى بكين
شرطة أفريقيا الوسطى: لن يتم إعادة رفات 9 صينيين لقوا حتفهم في هجوم مسلح إلى بكين
أعلنت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطى أن رفات 9 مواطنين صينيين قتلوا في 19 مارس/ أذار الجاري، في جمهورية أفريقيا الوسطى لن يتم إعادتها إلى الصين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:47+0000
2023-03-28T21:47+0000
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بانغي - سبوتنيك. وقالت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "رفات 9 مواطنين صينيين كانوا قد قتلوا في 19 مارس في جمهورية أفريقيا الوسطى لن تعاد إلى الصين، بعدما تم حرق جثثهم بقرار من السفارة الصينية".ويذكر أن عمدة مدينة بامباري، ابيل ماتشيبتا، أعلن في 19 مارس الجاري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، مقتل 9 صينيين في هجوم شنه مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، في بلدة شينغبولو، في مدينة بامباري.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث على معاقبة المسؤولين عن الهجوم بصرامة وبما يتوافق مع القانون، كما حذرت الوزارة كذلك من أن عددا من مناطق جمهورية أفريقيا الوسطى تعتبر مناطق عالية الخطورة، وحثت المواطنين الصينيين على مغادرة هذه المناطق على الفور والامتناع عن السفر إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل9-رعايا-صينيين-في-هجوم-نفذه-رجال-مسلحون-على-موقع-للذهب-في-أفريقيا-الوسطى-1074917059.html
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شرطة أفريقيا الوسطى: لن يتم إعادة رفات 9 صينيين لقوا حتفهم في هجوم مسلح إلى بكين
21:47 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 21:48 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطى أن رفات 9 مواطنين صينيين قتلوا في 19 مارس/ أذار الجاري، في جمهورية أفريقيا الوسطى لن يتم إعادتها إلى الصين.
بانغي - سبوتنيك
. وقالت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "رفات 9 مواطنين صينيين كانوا قد قتلوا في 19 مارس في جمهورية أفريقيا الوسطى لن تعاد إلى الصين، بعدما تم حرق جثثهم بقرار من السفارة الصينية".
ويذكر أن عمدة مدينة بامباري، ابيل ماتشيبتا، أعلن في 19 مارس الجاري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، مقتل 9 صينيين في هجوم شنه مسلحون على موقع لاستثمار الذهب
تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، في بلدة شينغبولو، في مدينة بامباري.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث على معاقبة المسؤولين عن الهجوم بصرامة وبما يتوافق مع القانون، كما حذرت الوزارة كذلك من أن عددا من مناطق جمهورية أفريقيا الوسطى
تعتبر مناطق عالية الخطورة، وحثت المواطنين الصينيين على مغادرة هذه المناطق على الفور والامتناع عن السفر إليها.