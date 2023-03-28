https://sputnikarabic.ae/20230328/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-المدفعية-والدبابات-فيديو-1075238737.html
شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:07+0000
2023-03-28T13:07+0000
2023-03-28T13:07+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_254709e34521843f5020640a66b2a132.jpg
وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.أبلغ مدراء المؤسسات شويغو عن النتائج الحالية لتنفيذ أوامر القيادة، وكذلك عن المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل.وسمح تنفيذ هذه المشاريع بالفعل للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات لتلبية احتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج العينات بنسبة 7-8 مرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_65585ed62e131a730fd49bd9d6dfe5a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
تابعنا عبر
تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.
وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.
وفحص وزير الدفاع تشغيل خطوط الإنتاج الآلية للمدفعية والدبابات وقذائف الهاون من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة، وكذلك مناطق مراقبة جودة المنتجات.
أبلغ مدراء المؤسسات شويغو عن النتائج الحالية لتنفيذ أوامر القيادة، وكذلك عن المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل.
وسمح تنفيذ هذه المشاريع بالفعل للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات لتلبية احتياجات القوات الروسية
، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج العينات بنسبة 7-8 مرات.