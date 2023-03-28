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شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:07+0000
2023-03-28T13:07+0000
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وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.أبلغ مدراء المؤسسات شويغو عن النتائج الحالية لتنفيذ أوامر القيادة، وكذلك عن المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل.وسمح تنفيذ هذه المشاريع بالفعل للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات لتلبية احتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج العينات بنسبة 7-8 مرات.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو

13:07 GMT 28.03.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.
وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.
وفحص وزير الدفاع تشغيل خطوط الإنتاج الآلية للمدفعية والدبابات وقذائف الهاون من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة، وكذلك مناطق مراقبة جودة المنتجات.
أبلغ مدراء المؤسسات شويغو عن النتائج الحالية لتنفيذ أوامر القيادة، وكذلك عن المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل.
وسمح تنفيذ هذه المشاريع بالفعل للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات لتلبية احتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج العينات بنسبة 7-8 مرات.
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