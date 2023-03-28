https://sputnikarabic.ae/20230328/صحيفة-تكشف-حقائق-جديدة-عن-استخدام-اليورانيوم-المنضب-البريطاني-في-العراق-1075242549.html

صحيفة تكشف حقائق جديدة عن استخدام "اليورانيوم المنضب" البريطاني في العراق

صحيفة تكشف حقائق جديدة عن استخدام "اليورانيوم المنضب" البريطاني في العراق

نشرت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش البريطاني استخدم أكثر من 2.3 طن من اليورانيوم المنضب خلال عملية "عاصفة الصحراء" عام 1991، وأثناء غزو العراق عام... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T14:03+0000

2023-03-28T14:03+0000

2023-03-28T14:03+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

العراق

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/68/1036976896_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5af013cffc3ac1e4f14a9af64e27f325.jpg

ووفق صحيفة "Declassified UK": "مجموع القذائف التي أطلقتها القوات البريطانية في عمليات ضد العراق عامي 1991 و2003" احتوت على أكثر من 2.3 طن من اليورانيوم المنضب".وتابعت الصحيفة: "بعد غزو العراق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها "تلتزم أخلاقيًا" بالمساعدة في تطهير المنطقة من آثار قرابة 420 قذيفة تم إطلاقها".وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن نتائج دراسة أجرتها الجمعية الملكية في لندن تدعم قرار إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي الأسبوع الماضي، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.و صرحت وزارة الدفاع البريطانية، أن اليورانيوم المنضب يُزعم أنه مكون قياسي للذخيرة وليس له علاقة بالأسلحة النووية أو الإمكانات.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا عن مبادرة لندن، إن روسيا ستضطر إلى الرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، وأن الغرب ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب مظهر من مظاهر الإبادة الجماعية ضد السكان الذين تُستخدم ضدهم هذه الأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

العراق

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي, العراق, بريطانيا