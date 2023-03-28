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https://sputnikarabic.ae/20230328/محمد-بن-سلمان-يعرب-للرئيس-الصيني-عن-تقدير-بلاده-لمبادرة-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1075221317.html
محمد بن سلمان يعرب للرئيس الصيني عن تقدير بلاده لمبادرة الاتفاق السعودي الإيراني
محمد بن سلمان يعرب للرئيس الصيني عن تقدير بلاده لمبادرة الاتفاق السعودي الإيراني
أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، جرى خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T05:28+0000
2023-03-28T05:34+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس الصيني شي جين بينغ
السعودية
أخبار إيران
الصين
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وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيزوتطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
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ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الصيني شي جين بينغ, السعودية, أخبار إيران, الصين
ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الصيني شي جين بينغ, السعودية, أخبار إيران, الصين

محمد بن سلمان يعرب للرئيس الصيني عن تقدير بلاده لمبادرة الاتفاق السعودي الإيراني

05:28 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 05:34 GMT 28.03.2023)
© AP Photo / Saudi Press Agencyالرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Saudi Press Agency
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أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، جرى خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيزوتطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.
كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
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