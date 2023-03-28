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https://sputnikarabic.ae/20230328/نقاشات-برلمانية-في-ماليزيا-لإلغاء-عقوبة-الإعدام-1075237100.html
نقاشات برلمانية في ماليزيا لإلغاء عقوبة الإعدام
نقاشات برلمانية في ماليزيا لإلغاء عقوبة الإعدام
قالت تقارير إعلامية محلية إن البرلمان الماليزي سيناقش مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:40+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام ماليزية، سيبدأ البرلمان الماليزي إجراءات بشأن مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، والذي إذا تم اعتماده، سيسمح لأكثر من 1300 شخص باستئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.وقالت النائبة وعضو مجلس الوزراء أزالينا عثمان سعيد، التي قدمت مشروع القانون أمس الاثنين، إن "إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يهدف إلى تقدير قدسية حياة كل فرد".وبحسب نص مشروع القانون الذي تم تداوله في البرلمان، فإن عقوبة الإعدام الإلزامية تستبدل بالسجن المؤبد من 30 إلى 40 سنة.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع القانون بحلول الـ4 من أبريل/ نيسان المقبل، وفقا للتقرير، الذي أكد أنه إذا تم تمرير مشروع القانون ، فسيكون بإمكان أكثر من 1300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الحالي البدء في السعي لمراجعة الحكم الصادر بحقهم في المحكمة الفيدرالية.وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إلغاء هذه العقوبة التي تعد الأعلى في ماليزيا، تماشياً مع التزاماتها الدولية.طالع أيضا: إعدام جماعي... هل حان وقت إلغاء عقوبة الإعدام في الدول العربية
https://sputnikarabic.ae/20230228/الأمم-المتحدة-تدعو-جميع-الدول-إلى-إلغاء-عقوبة-الإعدام-1074159358.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/لحنة-التشريع-الدستوري-في-روسيا-تستبعد-تماما-إعادة-سريان-عقوبة-الإعدام-في-البلاد-1069751038.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم

نقاشات برلمانية في ماليزيا لإلغاء عقوبة الإعدام

11:40 GMT 28.03.2023
© AP Photo / Vincent Thian / الملك الجديد في ماليزيا، عبد الله ريات الدين المصطفى بالله، كوالالمبور، يناير/ كانون الثاني 2019
 الملك الجديد في ماليزيا، عبد الله ريات الدين المصطفى بالله، كوالالمبور، يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Vincent Thian /
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قالت تقارير إعلامية محلية إن البرلمان الماليزي سيناقش مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام ماليزية، سيبدأ البرلمان الماليزي إجراءات بشأن مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، والذي إذا تم اعتماده، سيسمح لأكثر من 1300 شخص باستئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
الأمم المتحدة تدعو جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام
28 فبراير, 21:20 GMT
وقالت النائبة وعضو مجلس الوزراء أزالينا عثمان سعيد، التي قدمت مشروع القانون أمس الاثنين، إن "إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يهدف إلى تقدير قدسية حياة كل فرد".

وأشارت إلى أن هدف المبادرة هو أيضا ضمان العدالة لجميع الأطراف، بما في ذلك ضحايا القتل، وضحايا الاتجار بالمخدرات، وكذلك أسرهم.

وبحسب نص مشروع القانون الذي تم تداوله في البرلمان، فإن عقوبة الإعدام الإلزامية تستبدل بالسجن المؤبد من 30 إلى 40 سنة.
وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
لحنة التشريع الدستوري في روسيا تستبعد تماما إعادة سريان عقوبة الإعدام في البلاد
2 نوفمبر 2022, 12:50 GMT
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع القانون بحلول الـ4 من أبريل/ نيسان المقبل، وفقا للتقرير، الذي أكد أنه إذا تم تمرير مشروع القانون ، فسيكون بإمكان أكثر من 1300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الحالي البدء في السعي لمراجعة الحكم الصادر بحقهم في المحكمة الفيدرالية.

يشار إلى أن ماليزيا تطبق حاليًا عقوبة الإعدام الإلزامية على 11 جريمة، بما في ذلك القتل العمد وتهريب المخدرات والإرهاب والاختطاف وحيازة الأسلحة النارية.

وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إلغاء هذه العقوبة التي تعد الأعلى في ماليزيا، تماشياً مع التزاماتها الدولية.
طالع أيضا: إعدام جماعي... هل حان وقت إلغاء عقوبة الإعدام في الدول العربية
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