عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/الخارجية-الروسية-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تتخلى-عن-عقوبة-الإعدام-1068552732.html
الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام
الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، إن جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تم التوقيع على اتفاق بشأن انضمامها لروسيا يوم الجمعة الماضي، تعتزم، وفقا لأحدث... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:52+0000
2022-10-03T10:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1068232463_0:16:3155:1791_1920x0_80_0_0_05bb9483d96148d7c98aa0323c0b7624.jpg
وقال إيفانوف ردا على سؤال للصحفيين حول عقوبة الإعدام في الجمهورية "كان هناك قرار بمراجعة هذا الأمر وتعليقه. على الأقل سمعت عن مثل هذا القرار".هذا وتم نشر الاتفاقيات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية.نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومقاطعة زابوروجيه بشأن قبول مقاطعة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خيرسون بشأن قبول منطقة خيرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1068232463_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_9dc6ccd332b8adddad50340a226e50ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام

10:52 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمراقبون دوليون يتفقدون مركز الاستفتاء على اضمام الأراضي المحررة إلى روسيا في سفارة جمهورية دونيتسك العشبية في موسكو
مراقبون دوليون يتفقدون مركز الاستفتاء على اضمام الأراضي المحررة إلى روسيا في سفارة جمهورية دونيتسك العشبية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، إن جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تم التوقيع على اتفاق بشأن انضمامها لروسيا يوم الجمعة الماضي، تعتزم، وفقا لأحدث البيانات، التخلي عن عقوبة الإعدام.
وقال إيفانوف ردا على سؤال للصحفيين حول عقوبة الإعدام في الجمهورية "كان هناك قرار بمراجعة هذا الأمر وتعليقه. على الأقل سمعت عن مثل هذا القرار".
هذا وتم نشر الاتفاقيات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية.
نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومقاطعة زابوروجيه بشأن قبول مقاطعة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خيرسون بشأن قبول منطقة خيرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала