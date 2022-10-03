https://sputnikarabic.ae/20221003/الخارجية-الروسية-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تتخلى-عن-عقوبة-الإعدام-1068552732.html
الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام
الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، إن جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تم التوقيع على اتفاق بشأن انضمامها لروسيا يوم الجمعة الماضي، تعتزم، وفقا لأحدث... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:52+0000
2022-10-03T10:52+0000
2022-10-03T10:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1068232463_0:16:3155:1791_1920x0_80_0_0_05bb9483d96148d7c98aa0323c0b7624.jpg
وقال إيفانوف ردا على سؤال للصحفيين حول عقوبة الإعدام في الجمهورية "كان هناك قرار بمراجعة هذا الأمر وتعليقه. على الأقل سمعت عن مثل هذا القرار".هذا وتم نشر الاتفاقيات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية.نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومقاطعة زابوروجيه بشأن قبول مقاطعة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خيرسون بشأن قبول منطقة خيرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1068232463_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_9dc6ccd332b8adddad50340a226e50ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: جمهورية دونيتسك الشعبية تتخلى عن عقوبة الإعدام
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، إن جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تم التوقيع على اتفاق بشأن انضمامها لروسيا يوم الجمعة الماضي، تعتزم، وفقا لأحدث البيانات، التخلي عن عقوبة الإعدام.
وقال إيفانوف ردا على سؤال للصحفيين حول عقوبة الإعدام في الجمهورية "كان هناك قرار بمراجعة هذا الأمر وتعليقه. على الأقل سمعت عن مثل هذا القرار".
هذا وتم نشر الاتفاقيات
مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية.
نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومقاطعة زابوروجيه بشأن قبول مقاطعة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خيرسون بشأن قبول منطقة خيرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.