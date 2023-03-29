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الإمارات تشارك في إطلاق الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات
الإمارات تشارك في إطلاق الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات
شاركت الإمارات في إطلاق الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات وتأثيراتها على المجتمعات العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:33+0000
2023-03-29T14:33+0000
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وشهدت الإمارات توقيع برنامج العمل الإقليمي للدول العربية خلال الفترة من 2023 حتى 2028، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بين المشاركين، إضافة إلى غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقال أبو الغيط إنه تم تحقيق إنجازين كبيرين في هذا المجال هما:ولفت إلى أن هذين الإنجازين تم تحقيقهما بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.كما وقّع أبو الغيط مع غادة والي، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, جامعة الدول العربية

الإمارات تشارك في إطلاق الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات

14:33 GMT 29.03.2023
© Sputnik . WAEL MAGDYوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في جامعة الدول العربية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . WAEL MAGDY
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شاركت الإمارات في إطلاق الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات وتأثيراتها على المجتمعات العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وشهدت الإمارات توقيع برنامج العمل الإقليمي للدول العربية خلال الفترة من 2023 حتى 2028، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء.
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وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بين المشاركين، إضافة إلى غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال أبو الغيط إنه تم تحقيق إنجازين كبيرين في هذا المجال هما:

توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية من 2023 حتى 2028.
إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمعات العربية.
ولفت إلى أن هذين الإنجازين تم تحقيقهما بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما وقّع أبو الغيط مع غادة والي، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية.
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