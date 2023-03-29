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https://sputnikarabic.ae/20230329/الخارجية-الصينية-لا-معلومات-عن-لقاء-محتمل-بين-الرئيس-الصيني-وزيلينسكي-1075271616.html
الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي
الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه ليست هناك معلومات محددة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، تعليقًا... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T08:10+0000
2023-03-29T08:10+0000
العالم
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وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، فإن الصين تحافظ على الاتصال مع جميع الأطراف، بما فيها أوكرانيا، لكن ليست لديّ معلومات يمكنني تقديمها حول تفاصيل محددة".وفي اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم تتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.وقال بودولياك: "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحًا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.
https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدفع-الرئيس-الصيني-للتفاوض-مع-زيلينسكي-1075115537.html
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الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي

08:10 GMT 29.03.2023
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه ليست هناك معلومات محددة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، تعليقًا على إعلان الأخير خلال لقاء صحفي استعداده للقاء الرئيس الصيني في أوكرانيا.
وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، فإن الصين تحافظ على الاتصال مع جميع الأطراف، بما فيها أوكرانيا، لكن ليست لديّ معلومات يمكنني تقديمها حول تفاصيل محددة".
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وكالة: الاتحاد الأوروبي يدفع الرئيس الصيني للتفاوض مع زيلينسكي
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وفي اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم تتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.
وقال بودولياك: "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".
وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحًا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.
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