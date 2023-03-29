https://sputnikarabic.ae/20230329/الخارجية-الصينية-لا-معلومات-عن-لقاء-محتمل-بين-الرئيس-الصيني-وزيلينسكي-1075271616.html
الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي
الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه ليست هناك معلومات محددة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، تعليقًا... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T08:10+0000
2023-03-29T08:10+0000
2023-03-29T08:10+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، فإن الصين تحافظ على الاتصال مع جميع الأطراف، بما فيها أوكرانيا، لكن ليست لديّ معلومات يمكنني تقديمها حول تفاصيل محددة".وفي اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم تتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.وقال بودولياك: "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحًا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.
https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدفع-الرئيس-الصيني-للتفاوض-مع-زيلينسكي-1075115537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الصينية: لا معلومات عن لقاء محتمل بين الرئيس الصيني وزيلينسكي
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه ليست هناك معلومات محددة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي، تعليقًا على إعلان الأخير خلال لقاء صحفي استعداده للقاء الرئيس الصيني في أوكرانيا.
وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، فإن الصين تحافظ على الاتصال مع جميع الأطراف، بما فيها أوكرانيا، لكن ليست لديّ معلومات يمكنني تقديمها حول تفاصيل محددة".
وفي اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم تتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.
وقال بودولياك: "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".
وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحًا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ ما زال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.