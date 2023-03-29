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روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الدفاع-الروسية-تعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-تشمل-أنظمة-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-طراز-يارس-1075262166.html
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T02:30+0000
2023-03-29T03:07+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات".وأضاف البيان: "في المجموع، يشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".وستجري مناورات صواريخ "يارس" فى ثلاث مناطق في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المختلفة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"

02:30 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 03:07 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورتجربة اطلاق صاروخ "يارس" المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات".
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
01:34 GMT
وأضاف البيان: "في المجموع، يشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".
وستجري مناورات صواريخ "يارس" فى ثلاث مناطق في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المختلفة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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