https://sputnikarabic.ae/20230329/الدفاع-الروسية-تعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-تشمل-أنظمة-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-طراز-يارس-1075262166.html
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T02:30+0000
2023-03-29T02:30+0000
2023-03-29T03:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102628/19/1026281966_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_31a84b77f8bfc5f32ef9fd2adcba6593.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات".وأضاف البيان: "في المجموع، يشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".وستجري مناورات صواريخ "يارس" فى ثلاث مناطق في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المختلفة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102628/19/1026281966_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_43d8b121f8be814b5af56a098892ff5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
02:30 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 03:07 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات.
موسكو- سبوتنيك
. وقال بيان الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات".
وأضاف البيان: "في المجموع، يشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".
وستجري مناورات صواريخ "يارس" فى ثلاث مناطق في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المختلفة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.