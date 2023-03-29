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الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"
الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"
أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن الجسم الذي تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع يوم الثلاثاء،... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T15:00+0000
2023-03-29T15:03+0000
العالم
العثور
جسم
التيار الشمالي
تفجير
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وقالت الوكالة في بيان: "ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس/آذار 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب "اليتار الشمالي 2".وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز"نورد ستريم 2 إيه جي"، كان حاضرا أثناء العمل.وتابع البيان: "أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة".ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/الدنمارك-تدعو-مشغل-التيار-الشمالي-للمشاركة-في-رفع-جسم-تم-العثور-عليه-بالقرب-من-خط-أنابيب-الغاز-1075080452.html
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العالم, العثور, جسم, التيار الشمالي, تفجير
العالم, العثور, جسم, التيار الشمالي, تفجير

الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"

15:00 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 29.03.2023)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن الجسم الذي تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجسم لا يشكل خطرا.
وقالت الوكالة في بيان: "ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس/آذار 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب "اليتار الشمالي 2".
وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز"نورد ستريم 2 إيه جي"، كان حاضرا أثناء العمل.
وتابع البيان: "أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة".
ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
الدنمارك تدعو مشغل "التيار الشمالي" للمشاركة في رفع "جسم" عُثر عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز
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وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
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