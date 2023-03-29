https://sputnikarabic.ae/20230329/الدنمارك-تكشف-عن-طبيعة-الجسم-الغريب-المكتشف-بالقرب-من-التيار-الشمالي-1075294456.html
الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"
الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"
أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن الجسم الذي تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع يوم الثلاثاء،... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T15:00+0000
2023-03-29T15:00+0000
2023-03-29T15:03+0000
العالم
العثور
جسم
التيار الشمالي
تفجير
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وقالت الوكالة في بيان: "ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس/آذار 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب "اليتار الشمالي 2".وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز"نورد ستريم 2 إيه جي"، كان حاضرا أثناء العمل.وتابع البيان: "أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة".ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/الدنمارك-تدعو-مشغل-التيار-الشمالي-للمشاركة-في-رفع-جسم-تم-العثور-عليه-بالقرب-من-خط-أنابيب-الغاز-1075080452.html
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العالم, العثور, جسم, التيار الشمالي, تفجير
العالم, العثور, جسم, التيار الشمالي, تفجير
الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"
15:00 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن الجسم الذي تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجسم لا يشكل خطرا.
وقالت الوكالة في بيان: "ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس/آذار 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب "اليتار الشمالي 2".
وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز"نورد ستريم 2 إيه جي"، كان حاضرا أثناء العمل.
وتابع البيان: "أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة".
ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب
لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.