https://sputnikarabic.ae/20230323/الدنمارك-تدعو-مشغل-التيار-الشمالي-للمشاركة-في-رفع-جسم-تم-العثور-عليه-بالقرب-من-خط-أنابيب-الغاز-1075080452.html
الدنمارك تدعو مشغل "التيار الشمالي" للمشاركة في رفع "جسم" عُثر عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز
الدنمارك تدعو مشغل "التيار الشمالي" للمشاركة في رفع "جسم" عُثر عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز
دعت وكالة الطاقة الدنماركية مشغل خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" للمشاركة في عملية إخراج جسم عُثر عليه تحت الماء بالقرب من خط... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T22:47+0000
2023-03-23T22:47+0000
2023-03-23T23:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة الدنماركية: "من أجل معرفة طبيعة الجسم لاحقا، قررت السلطات الدنماركية رفعه إلى السطح بمساعدة وزارة الدفاع الدنماركية".وأضاف البيان: "في هذا الصدد، دعت وكالة الطاقة الدانمركية مشغل خط الأنابيب، شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" للمشاركة في العملية". ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/لافروف-السلوك-الأمريكي-حيال-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي-مشحون-بالذعر-1075063866.html
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أخبار الدنمارك, التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار الدنمارك, التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
الدنمارك تدعو مشغل "التيار الشمالي" للمشاركة في رفع "جسم" عُثر عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز
22:47 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 23:01 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
دعت وكالة الطاقة الدنماركية مشغل خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" للمشاركة في عملية إخراج جسم عُثر عليه تحت الماء بالقرب من خط أنابيب الغاز.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الشركة الدنماركية: "من أجل معرفة طبيعة الجسم لاحقا، قررت السلطات الدنماركية رفعه إلى السطح بمساعدة وزارة الدفاع الدنماركية".
وأضاف البيان: "في هذا الصدد، دعت وكالة الطاقة الدانمركية مشغل خط الأنابيب، شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" للمشاركة في العملية".
ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب
لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.