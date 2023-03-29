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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-الروسية-تدمر-مجموعات-استطلاع-عسكرية-أوكرانية-على-جبهة-كوبيانسك-1075271159.html
القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك
القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك
أعلن المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، أن الجنود الروس في اتجاه كوبيانسك دمروا أربع مجموعات استطلاع أوكرانية... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:56+0000
2023-03-29T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبنسكي "خلال النهار في اتجاه كوبيانسك قام العسكريون من مجموعة زاباد من القوات الروسية بفتح وتدمير أربع مجموعات استطلاع معادية من الألوية الأوكرانية المختلفة".وأضافت قائلا: تم تعطيل ثلاث عمليات نقل للاحتياط في بلدات ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا".وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين للعدو بينها مدفع هاوتزر كراب بولندي الصنع ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" بالقرب من ماسيوتوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك

07:56 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، أن الجنود الروس في اتجاه كوبيانسك دمروا أربع مجموعات استطلاع أوكرانية وعطلوا ثلاث عمليات نقل للاحتياطات.
وقال زيبنسكي "خلال النهار في اتجاه كوبيانسك قام العسكريون من مجموعة زاباد من القوات الروسية بفتح وتدمير أربع مجموعات استطلاع معادية من الألوية الأوكرانية المختلفة".
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
01:34 GMT
وأضافت قائلا: تم تعطيل ثلاث عمليات نقل للاحتياط في بلدات ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا".
وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين للعدو بينها مدفع هاوتزر كراب بولندي الصنع ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" بالقرب من ماسيوتوفكا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:54 GMT
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