https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-الروسية-تدمر-مجموعات-استطلاع-عسكرية-أوكرانية-على-جبهة-كوبيانسك-1075271159.html
القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك
القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك
أعلن المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، أن الجنود الروس في اتجاه كوبيانسك دمروا أربع مجموعات استطلاع أوكرانية... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:56+0000
2023-03-29T07:56+0000
2023-03-29T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبنسكي "خلال النهار في اتجاه كوبيانسك قام العسكريون من مجموعة زاباد من القوات الروسية بفتح وتدمير أربع مجموعات استطلاع معادية من الألوية الأوكرانية المختلفة".وأضافت قائلا: تم تعطيل ثلاث عمليات نقل للاحتياط في بلدات ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا".وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين للعدو بينها مدفع هاوتزر كراب بولندي الصنع ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" بالقرب من ماسيوتوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مجموعات استطلاع عسكرية أوكرانية على جبهة كوبيانسك
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أعلن المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية "زاباد"، سيرغي زيبنسكي، أن الجنود الروس في اتجاه كوبيانسك دمروا أربع مجموعات استطلاع أوكرانية وعطلوا ثلاث عمليات نقل للاحتياطات.
وقال زيبنسكي "خلال النهار في اتجاه كوبيانسك قام العسكريون من مجموعة زاباد من القوات الروسية بفتح وتدمير أربع مجموعات استطلاع معادية من الألوية الأوكرانية المختلفة".
وأضافت قائلا: تم تعطيل ثلاث عمليات نقل للاحتياط في بلدات ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا".
وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين للعدو بينها مدفع هاوتزر كراب بولندي الصنع ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" بالقرب من ماسيوتوفكا.