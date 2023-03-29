https://sputnikarabic.ae/20230329/زيلينسكي-يكشف-عن-عواقب-الهزيمة-المحتملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1075267858.html
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الشعب والمجتمع الدولي سيبدآن في دفع السلطات إلى حل وسط مع روسيا في حال هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:34+0000
2023-03-29T07:34+0000
2023-03-29T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" إن "الضغط بعد الهزيمة في أرتيوموفسك سيزداد سريعًا سواء من المجتمع الدولي أو من داخل البلاد". وتابع بالقول إن أي هزيمة في هذه المرحلة من الصراع يمكن أن تقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-البولندية-وارسو-تستعد-لاستقبال-زيلينسكي-في-زيارة-سرية-1075232987.html
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العالم
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الشعب والمجتمع الدولي سيبدآن في دفع السلطات إلى حل وسط مع روسيا في حال هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"
إن "الضغط بعد الهزيمة في أرتيوموفسك سيزداد سريعًا سواء من المجتمع الدولي أو من داخل البلاد".
وأضاف زيلينسكي "سيشعر مجتمعنا بالتعب ومجتمعنا سيدفعني للتنازل عن هذه المناطق"، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بمثل هذا الضغط من قبل.
وتابع بالقول إن أي هزيمة في هذه المرحلة من الصراع يمكن أن تقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.