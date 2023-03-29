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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/زيلينسكي-يكشف-عن-عواقب-الهزيمة-المحتملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1075267858.html
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الشعب والمجتمع الدولي سيبدآن في دفع السلطات إلى حل وسط مع روسيا في حال هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:34+0000
2023-03-29T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" إن "الضغط بعد الهزيمة في أرتيوموفسك سيزداد سريعًا سواء من المجتمع الدولي أو من داخل البلاد". وتابع بالقول إن أي هزيمة في هذه المرحلة من الصراع يمكن أن تقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-البولندية-وارسو-تستعد-لاستقبال-زيلينسكي-في-زيارة-سرية-1075232987.html
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زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك

07:34 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الشعب والمجتمع الدولي سيبدآن في دفع السلطات إلى حل وسط مع روسيا في حال هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" إن "الضغط بعد الهزيمة في أرتيوموفسك سيزداد سريعًا سواء من المجتمع الدولي أو من داخل البلاد".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
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وأضاف زيلينسكي "سيشعر مجتمعنا بالتعب ومجتمعنا سيدفعني للتنازل عن هذه المناطق"، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بمثل هذا الضغط من قبل.
وتابع بالقول إن أي هزيمة في هذه المرحلة من الصراع يمكن أن تقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.
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