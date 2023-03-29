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عضو بالكنيست في رسالة للكونغرس الأمريكي: تصريحات بايدن "تدخل سافر" في الشؤون الإسرائيلية

عضو بالكنيست في رسالة للكونغرس الأمريكي: تصريحات بايدن "تدخل سافر" في الشؤون الإسرائيلية

قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي إن تصريحات الرئيس جو بايدن التي انتقد فيها حكومة بنيامين نتنياهو تعد... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T18:04+0000

2023-03-29T18:04+0000

2023-03-29T18:04+0000

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جاء ذلك في رسالة بعث بها دان إيلوز عضو كنيست من حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال إيلوز في رسالته: "الأصدقاء لا يتصرفون بهذه الطريقة تجاه بعضهم البعض. روح الديمقراطية هي السماح للأمة بتحديد مستقبلها".وأضاف أن "تصريح الرئيس بايدن تجاوز خطا أحمر في الصداقة بين البلدين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجهًا انتقادا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي وإدارته: "عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة".وأمس الثلاثاء، قال بايدن: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد، لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بالسير في هذا الطريق"، مشيرا إلى أنه لا ينوي دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.تصريحات بايدن جاءت على خلفية عزم حكومة نتنياهو تمرير خطة إصلاح القضاء التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحكومي سيطرة على لجنة تعيين القضاة وخلفت غضبا شعبيا واسعا في إسرائيل.ومساء أمس الأول (الاثنين)، أعلن نتنياهو في خطاب له، تعليق تمرير التشريعات الخاصة بخطته حتى الدورة البرلمانية الصيفية للكنيست والبدء في حوار موسع مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.

https://sputnikarabic.ae/20230329/بن-غفير-إسرائيل-ليست-نجمة-أخرى-في-علم-أمريكا-وعلى-بايدن-أن-يفهم-ذلك--1075272813.html

https://sputnikarabic.ae/20230329/نتنياهو-يرد-على-بايدن-إسرائيل-دولة-ذات-سيادة-لا-تتخذ-قراراتها-استجابة-لضغوط-من-الخارج-1075264312.html

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