https://sputnikarabic.ae/20230328/بايدن-أنا-قلق-على-إسرائيل-ولن-أدعو-نتنياهو-إلى-البيت-الأبيض-في-المستقبل-القريب-1075259130.html
بايدن: أنا قلق على إسرائيل ولن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب
بايدن: أنا قلق على إسرائيل ولن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب
نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه قلق على مستقبل إسرائيل، وذلك بشأن خطة الإصلاح القضائي في البلاد. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:55+0000
2023-03-28T20:55+0000
2023-03-28T20:55+0000
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
البيت الأبيض
العالم
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.وقال الرئيس الأمريكي:وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، قريبا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.وقال نيدس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات".وأشار توم نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).ومساء أمس الاثنين، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة "إصلاح القضاء" وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع "واللا" العبري.ورغم تشكيل نتنياهو حكومته قبل 3 أشهر، إلا أنه وعلى غير المعتاد، لم يتم دعوته لزيارة البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230328/بعد-تجميد-نتنياهو-للخطة-الرئيس-الإسرائيلي-يستضيف-أول-اجتماع-لمناقشة-قانون-الإصلاح-القضائي-1075253882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, البيت الأبيض, العالم
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, البيت الأبيض, العالم
بايدن: أنا قلق على إسرائيل ولن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب
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نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه قلق على مستقبل إسرائيل، وذلك بشأن خطة الإصلاح القضائي في البلاد.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.
أنا قلق للغاية، لا يمكن لإسرائيل الاستمرار على هذا النحو.
وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، قريبا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.
وقال نيدس في تصريحات لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات".
وأشار توم نيدس
أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن
يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).
ومساء أمس الاثنين، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية
، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.
والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي
مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة "إصلاح القضاء" وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع "واللا" العبري.
ورغم تشكيل نتنياهو حكومته قبل 3 أشهر، إلا أنه وعلى غير المعتاد، لم يتم دعوته لزيارة البيت الأبيض.