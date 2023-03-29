https://sputnikarabic.ae/20230329/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تطور-آلية-جديدة-لحماية-محطة-زابوروجيه-1075285680.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطور آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطور آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تعمل على تطوير آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أنه يتم... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T12:20+0000
2023-03-29T12:20+0000
2023-03-29T12:20+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
زيارة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال غروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعمل مع القيادة في كل من كييف وموسكو لتنفيذ إجراءات لحماية المحطة".وتابع: "كانت هناك العديد من الأفكار والمفاهيم التي نعمل عليها. في السابق، اقترحنا إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. العمل جار. نحن نطور آلية مصممة لحماية المحطة بشكل محلي أكثر".وتابع غروسي، تعليقا على تهديدات كييف بالاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية بالقوة: "يجب أن نتفق على أمر مهم، وهو أن المحطات النووية يجب ألا تتعرض لهجمات أو أن تضم أسلحة ثقيلة، وهذا هو أساس المفهوم الذي تحدثت عنه... يجب أن يكون ذلك موضع اتفاق بين جميع الأطراف".
https://sputnikarabic.ae/20230329/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-اليوم-محطة-زابوروجيه-النووية-1075263689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطور آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تعمل على تطوير آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أنه يتم مناقشتها مع موسكو وكييف.
وقال غروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعمل مع القيادة في كل من كييف وموسكو لتنفيذ إجراءات لحماية المحطة".
وأضاف غروسي أن آلية الحماية الجديدة لمحطة زابوروجيه النووية تنص على تضييق المنطقة الأمنية حول المصنع، على عكس ما تصوره المخطط السابق للمنطقة الوقائية.
وتابع: "كانت هناك العديد من الأفكار والمفاهيم التي نعمل عليها. في السابق، اقترحنا إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. العمل جار. نحن نطور آلية مصممة لحماية المحطة بشكل محلي أكثر".
وحول الوضع في المحطة، قال غروسي: "من الواضح أن الوضع لا يتحسن، والعمليات العسكرية في محيط منطقة المحطة تتكثف. يجب اتخاذ إجراءات لحماية المحطة من أي هجمات".
رافائيل غروسي
المدير العالم للوكالة الدولية لطاقة الذرية
وتابع غروسي، تعليقا على تهديدات كييف بالاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية بالقوة: "يجب أن نتفق على أمر مهم، وهو أن المحطات النووية يجب ألا تتعرض لهجمات أو أن تضم أسلحة ثقيلة، وهذا هو أساس المفهوم الذي تحدثت عنه... يجب أن يكون ذلك موضع اتفاق بين جميع الأطراف".