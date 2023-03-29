https://sputnikarabic.ae/20230329/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-اليوم-محطة-زابوروجيه-النووية-1075263689.html
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور اليوم محطة زابوروجيه النووية
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور اليوم محطة زابوروجيه النووية
يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، محطة زابوروجيه النووية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T05:33+0000
2023-03-29T05:33+0000
2023-03-29T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة المدير العام للوكالة إلى محطة زابوروجيه النووية ستتم في 29 آذار/ مارس.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن غروسي سيتوجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية هذا الأسبوع.تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.ومنذ مارس 2022 أصبحت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، حيث أكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة، ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/أوليانوف-كييف-ليست-جاهزة-اليوم-للتأكيد-أنها-لن-تقصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1075174720.html
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور اليوم محطة زابوروجيه النووية
05:33 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، محطة زابوروجيه النووية.
وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة المدير العام للوكالة إلى محطة زابوروجيه النووية ستتم في 29 آذار/ مارس.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن غروسي سيتوجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية هذا الأسبوع.
تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.
ومنذ مارس 2022 أصبحت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، حيث أكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة، ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.