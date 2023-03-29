https://sputnikarabic.ae/20230329/كيربي-مرور-رئيسة-تايوان-المؤقت-عبر-الولايات-المتحدة-يتفق-مع-سياسة-واشنطن-حول-صين-واحدة--1075302820.html

كيربي: مرور رئيسة تايوان المؤقت عبر الولايات المتحدة يتفق مع سياسة واشنطن حول "صين واحدة"

كيربي: مرور رئيسة تايوان المؤقت عبر الولايات المتحدة يتفق مع سياسة واشنطن حول "صين واحدة"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن المرور المؤقت لزعيمة تايوان تساي إنغ وين، عبر الولايات المتحدة، حدث بصفة "غير رسمية" ويتفق مع... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T20:12+0000

2023-03-29T20:12+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "هذا المرور المؤقت يتوافق مع علاقتنا غير الرسمية طويلة الأمد مع تايوان ويتوافق مع سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين الواحدة، والتي لم تتغير. قرار تايوان بإجراء عمليات العبور هذه بناءً على سفرهم، فالمرور المؤقت ليس سفرًا، بل هو رحلة خاصة".وهددت الصين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالرد إذا التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين خلال توقف مخطط له في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أي تحرك من هذا النوع سيكون "استفزازًا".وصرحت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، في مؤتمر صحفي: "إذا اتصلت برئيس مجلس النواب الأمريكي ماكارثي، سيكون هذا استفزازًا آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويؤذي سيادة الصين وسلامتها الإقليمية، ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأضافت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان: "نحن نعارض ذلك بشدة وسنتخذ بالتأكيد إجراءات للرد بحزم".ومن المقرر أن تغادر تساي، اليوم الأربعاء، في رحلة إلى غواتيمالا وبليز التي ستمر عبر نيويورك ولوس أنجلوس. وقالت المصادر إنها تخطط للاجتماع بماكارثي خلال توقفها في كاليفورنيا على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي.وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة، مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان.وتأتي تلك الزيارة المرتقبة فيما بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230329/الصين-سماح-واشنطن-لرئيسة-تايوان-بالتوقف-في-الأراضي-الأمريكية-سيكون-استفزازا-1075262899.html

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