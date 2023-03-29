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https://sputnikarabic.ae/20230329/كييف-تستخدم-تكتيكات-القصف-البساطي-في-دونباس-1075296682.html
كييف تستخدم تكتيكات "القصف البساطي" في دونباس
كييف تستخدم تكتيكات "القصف البساطي" في دونباس
أكدت السلطات في إقليم دونباس أن القوات الأوكرانية استخدمت تكتيكات "القصف البساطي" في معارك روبيجني وسيفيرودونيتسك. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T15:54+0000
2023-03-29T16:37+0000
روسيا
جرائم
الجيش الأوكراني
قصف
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وقالت آنا سوروكا، رئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم الحرب للقيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك قصف مستهدف، قصف لم يكن له تأثير انتقائي، قصف بساطي، ما يسمى بالظرف الذي يوضع في شكل مربع وفي المركز عندما لا يستطيع الناس الهروب منه. غالبا ما يقصفون بصواريخ غراد عيار 155 م، (MLRS BM-21)، على أهداف مدنية - المدارس ورياض الأطفال، مع العلم أن هناك أشخاص في الطوابق السفلية".في وقت سابق، قالت سوروكا إنه تم العثور على ألفين وخمسمئة جثة للمدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية منذ بداية العملية الخاصة، وجميعهم يعتبرون ضحايا للعدوان الأوكراني.وفقا لاتفاقية جنيف، يعتبر هذا النوع من القصف المكثف "القصف البساطي" للمناطق التي يتركز فيها السكان المدنيون جريمة حرب.ويشار إلى أن مصطلح "القصف البساطي" أو ما يعرف بـ"carpet bombing" يعني تنفيذ عملية قصف كبيرة في منطقة كبيرة، عادة عن طريق إسقاط كثير من القنابل غير الموجهة ويعتبر تكتيكاً يهدف للتدمير الكامل للمنطقة المستهدفة، أو لتدمير الأفراد والعتاد، أو كوسيلة لإضعاف الروح المعنوية للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-63-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075138996.html
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روسيا, جرائم, الجيش الأوكراني, قصف
روسيا, جرائم, الجيش الأوكراني, قصف

كييف تستخدم تكتيكات "القصف البساطي" في دونباس

15:54 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 16:37 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصور تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أكدت السلطات في إقليم دونباس أن القوات الأوكرانية استخدمت تكتيكات "القصف البساطي" في معارك روبيجني وسيفيرودونيتسك.
وقالت آنا سوروكا، رئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم الحرب للقيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك قصف مستهدف، قصف لم يكن له تأثير انتقائي، قصف بساطي، ما يسمى بالظرف الذي يوضع في شكل مربع وفي المركز عندما لا يستطيع الناس الهروب منه. غالبا ما يقصفون بصواريخ غراد عيار 155 م، (MLRS BM-21)، على أهداف مدنية - المدارس ورياض الأطفال، مع العلم أن هناك أشخاص في الطوابق السفلية".
في وقت سابق، قالت سوروكا إنه تم العثور على ألفين وخمسمئة جثة للمدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية منذ بداية العملية الخاصة، وجميعهم يعتبرون ضحايا للعدوان الأوكراني.
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وفقا لاتفاقية جنيف، يعتبر هذا النوع من القصف المكثف "القصف البساطي" للمناطق التي يتركز فيها السكان المدنيون جريمة حرب.
ويشار إلى أن مصطلح "القصف البساطي" أو ما يعرف بـ"carpet bombing" يعني تنفيذ عملية قصف كبيرة في منطقة كبيرة، عادة عن طريق إسقاط كثير من القنابل غير الموجهة ويعتبر تكتيكاً يهدف للتدمير الكامل للمنطقة المستهدفة، أو لتدمير الأفراد والعتاد، أو كوسيلة لإضعاف الروح المعنوية للعدو.
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