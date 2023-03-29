https://sputnikarabic.ae/20230329/مصدر-لـسبوتنيك-نواب-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-يجتمعون-الاثنين-المقبل-في-موسكو-1075294353.html
مصدر لـ"سبوتنيك": نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يجتمعون الاثنين المقبل في موسكو
مصدر لـ"سبوتنيك": نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يجتمعون الاثنين المقبل في موسكو
تستضيف موسكو، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، حسبما أبلغ مصدر... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T15:06+0000
2023-03-29T15:06+0000
2023-03-29T15:06+0000
العالم العربي
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر إن "نواب وزراء خارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين 3 أبريل/ نيسان المقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-نواب-وزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وإيران-وروسيا-يعقدون-اجتماعا-الأسبوع-المقبل-1075283524.html
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العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يجتمعون الاثنين المقبل في موسكو
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تستضيف موسكو، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، حسبما أبلغ مصدر سوري مطلع وكالة "سبوتنيك".
دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر إن "نواب وزراء خارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين 3 أبريل/ نيسان المقبل".
وأضاف المصدر أن "معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".