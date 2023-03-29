https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-نواب-وزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وإيران-وروسيا-يعقدون-اجتماعا-الأسبوع-المقبل-1075283524.html
عبد اللهيان: نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل
عبد اللهيان: نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن سوريا وإيران وروسيا وتركيا ستعقد اجتماعا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل،... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:40+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، ردا على سؤال حول الاجتماع الرباعي المخطط له بين البلدان الأربعة: "الأسبوع المقبل سيتم عقد هذا اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ومن شأنه تقريب المواقف التركية والسورية".وأضاف عبد اللهيان أن "موسكو وطهران ستبذلان الجهود لتقريب مواقف تركيا وسوريا".وأشار عبد اللهيان إلى أنه في حال أسفر اجتماع الأسبوع المقبل عن اتفاق، فسيتم عقد اجتماع مماثل على مستوى وزراء الخارجية.استضافت روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوغدانوف-لـسبوتنيك-يتم-التنسيق-الآن-لإجراء-مشاورات-رباعية-بين-روسيا-وسوريا-وإيران-وتركيا--1074968330.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان: نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن سوريا وإيران وروسيا وتركيا ستعقد اجتماعا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل، لبحث تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق.
طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، ردا على سؤال حول الاجتماع الرباعي
المخطط له بين البلدان الأربعة: "الأسبوع المقبل سيتم عقد هذا اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ومن شأنه تقريب المواقف التركية والسورية".
وأضاف عبد اللهيان أن "موسكو وطهران ستبذلان الجهود لتقريب مواقف تركيا وسوريا".
وأشار عبد اللهيان إلى أنه في حال أسفر اجتماع
الأسبوع المقبل عن اتفاق، فسيتم عقد اجتماع مماثل على مستوى وزراء الخارجية.
استضافت روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا
منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.